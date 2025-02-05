Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з Путіним: що каже Трамп

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

Готовий до перемовин з Путіним

Президент наголосив, що вважає Володимира Путіна ворогом. Проте додав, що готовий сісти за стіл перемовин, якщо це призведе до завершення війни.

"Якщо це буде єдина можливість, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей – звісно ми підемо на це", - наголосив гарант.

На його думку, за столом потенційних перемовин мають бути Україна, РФ, США та Європа.

Зеленський вважає, що найшвидшим способом перейти до дипломатії буде гарантування вступу України до НАТО.

"Ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації, а успіх — це перемога здорового глузду, і кінець гарячої фази війни. Це — сильні гарантії безпеки для України, принаймні для того, щоб Путін не повернувся з війною знову", — підкреслив Зеленський.

Він визнав, що зараз Україна не може повернути всі території, і "не може втрачати мільйони людей заради результату, який може й не настати". За його словами, у війні проти РФ вже загинули 45 тисяч військовослужбовців.

"Путін не дочекається, щоб я виснажився, ми боремося за наше життя та існування, у нас немає іншого вибору", — зауважив президент.

Він додав , що якщо процес прийняття України до НАТО затягнеться "на роки й десятиліття" не з вини української сторони, то західні партнери мають надати ядерну зброю.

Адміністрація Трампа веде перемовини з російською та українською сторонами

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація спілкується з російською стороною, а також з керівництвом України щодо припинення війни, пише "Укрінформ".

"Ми зараз займаємося цією темою. Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України. І ми говоримо з росіянами. Ми говоримо з українським керівництвом", — заявив Трамп 4 лютого, відповідаючи на запитання, чи вимагатиме він від Путіна забратися з України, з її суверенної території.

Він повторив свої висловлювання, що війни в України не сталося б, якби він був президентом. Трамп також зазначив, що отримує звіти щотижня про втрати з російського й українського боку, підкресливши, що реальні цифри вражають.

"Я хочу побачити завершення цього. Я хочу, щоби це закінчилося з однієї простої причини – життя молодих людей абсолютно знищене з обох сторін", - наголосив він.

Трамп доручив завершити війну в Україні за 100 днів

Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів. Цей термін озвучував раніше сам Келлог.

Повідомлялося, що Келлог приїде в Україну у середині лютого, але точна дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена.

Проте план Келлога, який він виклав раніше в аналітичному інституті America First, викликає неоднозначну реакцію як в Україні, так і серед міжнародної спільноти.

Планується, що лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне – лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні.

Також зазначається, що Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але вона повинна добиватися цього лише дипломатичним шляхом.