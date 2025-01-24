Європа закликає Трампа підтримати гарантії безпеки для України і відправити миротворців - Bloomberg

Європейські союзники активно намагаються переконати президента США Дональда Трампа підтримати участь американських військових у майбутніх миротворчих силах для України, що може зробити миротворчі зусилля більш переконливими.

Про це пише Вloomberg.

Європейські союзники Києва вже підготували ідеї, які можуть бути прийнятними для адміністрації Трампа, попри початкову стриманість. Останніми тижнями з'явилися ознаки того, що скептицизм Трампа щодо підтримки України може зменшуватися.

Як повідомляють західні дипломати, команда Трампа усвідомлює неминучість надання гарантій безпеки Україні.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський наголосив, що лише європейських сил буде недостатньо для стримування президента Росії Володимира Путіна. Він підкреслив, що участь США є обов’язковою умовою ефективності таких зусиль.

Водночас адміністрація Трампа може наполягати на тому, щоб Європа взяла на себе більшу частину витрат та обов’язків у рамках можливої угоди.

"Трамп вважає війну в Україні передусім європейською справою", – зазначив один із дипломатів.

Питання миротворчих сил

Європейські союзники розуміють, що відсутність американської участі у миротворчих силах може підірвати довіру до гарантій безпеки. У разі, якщо європейські країни самостійно відправлять свої війська, це може спричинити розкол у НАТО та послабити трансатлантичну єдність.

За словами Клаудії Мейджор із Німецького інституту міжнародних справ і безпеки, для ефективної гарантії потрібно близько 150 000 військовослужбовців. Вона також наголосила, що без США забезпечити достатній рівень протиповітряної оборони та стратегічної підтримки буде складно.

"Є лише дві реальні гарантії для країни: НАТО чи ядерна зброя. Все, що окрім цього, — це просто підтримка безпеки", - вважає Мейджор.

Зеленський продовжує дипломатичний тиск, щоб заручитися підтримкою США для припинення війни, яка вже триває майже чотири роки. Президент України підкреслив, що американська участь у миротворчих зусиллях має вирішальне значення, і закликав міжнародну спільноту не допустити передчасних мирних переговорів із Росією.

Плани Трампа та роль Європи

Очікується, що в найближчі тижні Україну відвідає спеціальний представник адміністрації Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, який заявив про намір знайти рішення в перші 100 днів після приходу Трампа до влади.

Попри це, як пише Вloomberg, політика Трампа залишається непередбачуваною. Президент США заявив, що прагне співпраці з Китаєм для досягнення врегулювання в Україні, і водночас закликав союзників по НАТО збільшити свої зобов'язання.

Європейські лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, підтримують ідею розгортання миротворчих сил у разі досягнення перемир’я. Однак французькі чиновники визнають, що роль США буде обмеженою, а основний тягар ляже на плечі європейських країн.

На цьому фоні в Європи виникають побоювання, що без достатньо потужних гарантій миротворчі сили можуть виявитися неефективними, а конфлікт відновиться.

Як зазначив високопосадовець НАТО в Україні Патрік Тернер, сильні гарантії, як-от членство в НАТО чи ядерний захист, є ключем до запобігання новим спалахам війни. Усі інші формати, за його словами, будуть лише частковими заходами безпеки.

Вloomberg пише, що майбутнє гарантій для України залежить від домовленостей між США, Європою та іншими ключовими гравцями, а також від політичної волі нової адміністрації США забезпечити підтримку української держави.

Додамо, що після інавгурації Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу закінчити війну за сто днів, але майже ніхто не вірить у таку можливість.