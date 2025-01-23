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Трамп закликав ОПЕК зменшити ціни на нафту, аби війна між РФ та Україною "закінчилася негайно"

дональд трамп, давос, заяви, нафта, опек, війна в україні, росія
Дональд Трамп через форум у Давосі вдався до енергетичного тиску задля припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп закликає Саудівську Аравію, яка є найбільшим виробником нафти серед членів Організації країн-експортерів нафти, та саму організацію знизити ціни на цей ресурс.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це американський лідер заявив, виступаючи дистанційно перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія). За його словами, це варто зробити задля тиску на Росію і створення передумов для припинення війни з Україною.

"Я маю намір попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її! І, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього... Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б. Зараз ціна досить висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту", - сказав президент США.

Трамп підкреслив, що зараз "мільйони солдатів гинуть", чого "не було з часів Другої світової війни". Він знову висловив упевненість в тому, що "настав час покласти цьому край".

"Наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між Росією і Україною, на щастя, вже реалізовуються. Дуже важливо це зробити", - заявив також американський лідер.

Він також висловив бажання якомога скоріше зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, аби "покласти край цій війні" - і не з економічних причин, а через бажання зупинити ситуацію, коли "марнуються мільйони життів". За його словами, він бачив фотографії того, що відбувається на полі бою, назвавши це "кривавою бійнею".

Повідомляється також, що під час онлайн-спілкування після звернення Трампу поставили запитання, чи буде укладено мирну угоду між Україною і РФ до наступного форуму в Давосі у 2026 році.

"Це вам доведеться запитати в Росії. Україна готова укласти угоду. Просто щоб ви зрозуміли, це війна, яка ніколи не мала початися. Якби я був президентом, вона б ніколи не почалася", - наголосив знову президент США.

Крім того, американський лідер заявив, що йому "завжди подобався" голова Китаю Сі Цзіньпін, і висловив сподівання на допомогу Китаю в мирному врегулюванні війни РФ проти України.

"Сподіваюся, Китай допоможе нам зупинити війну, зокрема, з Росією, Україною. А вони мають величезну владу над цією ситуацією. І ми будемо працювати з ними", - сказав він під час онлайн-спілкування.

Ціни на нафту пішли вниз

В свою чергу, після заяви Трампа про намір домагатися зниження цін на нафту вони різко пішли в мінус на торгах, хоча перед цим динаміка була протилежною в очікуванні публікації щотижневої доповіді про запаси енергоносіїв у США.

Так, вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:35 за Київом становила 78,42 долара за барель, що на 0,58 долара (0,73%) нижче, ніж станом на закриття попередніх торгів. В свою чергу, Ф'ючерси на нафту WTI на березень на торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впали в ціні на 0,72 долара (0,95%) до 74,72 долара за барель.

Додамо, що Росія отримує до третини надходжень до державного бюджету саме від нафтогазових доходів. За результатами січня-вересня 2024 року в тамтешньому Міністерстві фінансів повідомляли, що ця частка становила 31,7% (при плановій 31,3%), продемонструвавши помітне збільшення порівняно з показником аналогічного періоду попереднього року - 28,3%.

Станом на грудень 2024 року РФ видобувала приблизно стільки ж нафти, як і Саудівська Аравія, - 10,8 мільйона барелів нафти на добу. Найбільшим виробником цього ресурсу є США з показником 13,4 мільйона барелів на добу. Однак 12 країн ОПЕК разом мають показник біля 31,4 мільйона барелів, що становить майже третину від світового видобутку.

Реакція Зеленського

В свою чергу, у вечірньому відеозверненні український президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви щодо необхідності зниженні цін на нафту, що вдарило б по Росії.

"Координуємо нашу міжнародну роботу. Сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо США і наших європейських партнерів. Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути. Тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні", - наголосив він.

Глава держави також додав, що саме Росія старається затягнути агресію та окупацію, натомість енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів "до миру, до реальної безпеки".

"І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для всієї нашої Європи", - вказав Зеленський.

Напередодні, нагадаємо, Трамп також виступив з прогрозами щодо запровадженням США жорстких економічних заходів проти російських товарів, якщо РФ не погодиться на укладення угоди, яка припинить війну.

Заклик до бізнесу переїжджати до США

У Давосі Трамп також закликав бізнес зі всього світу або створювати виробничі потужності в США, наголосивши, що податкові умови для цього будуть створені максимально сприятливі, або ж змиритися з необхідністю сплати високих мит для доступу до американського ринку.

"Моє послання кожному бізнесу в світі дуже просте: приходьте, виробляйте свій продукт в Америці, і ми дамо вам одні з найнижчих податків серед усіх країн на землі. Якщо ви не виробляєте свій продукт в Америці, що є вашою прерогативою, тоді вам просто доведеться платити мито - різні суми, але мито, яке спрямує сотні мільярдів доларів і навіть трильйони доларів у нашу скарбницю для зміцнення нашої економіки та сплати боргів", - заявив він.

Президент додав, що більшість, яку має Республіканська партія у Палаті представників і Сенаті США збирається схвалити "найбільше зниження податків в історії Америки", включаючи масштабне зниження податків для робітників та їхніх сімей, а також велике зниження податків для вітчизняних виробників.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов