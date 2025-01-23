Ціни на нафту знижуються через невизначеність щодо політики Трампа

Ціни на нафту продовжують знижуватися через невизначеність, пов’язану з митами та енергетичною політикою колишнього президента США Дональда Трампа, що викликає побоювання щодо впливу цих факторів на світову економіку та попит на енергоресурси.

Про це пише Reuters.

Станом на четвер ф’ючерси на нафту марки Brent втратили 0,5%, знизившись до 78,62 долара за барель, продовжуючи спад шостий день поспіль. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) також впала на 0,5% і торгувалася на рівні 75,05 долара за барель, що стало п’ятим днем зниження.

На думку аналітика Пріянки Сачдеви з Phillip Nova, ринок нафти перебуває під тиском через низку змішаних факторів. Серед них — очікування збільшення видобутку в США відповідно до політики Трампа, яка передбачає активізацію буріння, а також послаблення геополітичної напруги в Газі, що зменшило ризики перебоїв у постачанні.

Однак довгострокові наслідки американських тарифів можуть ще більше уповільнити зростання попиту на нафту, зазначила аналітик.

Трамп планує запровадити нові мита

Дональд Трамп оголосив про плани запровадження нових мит, спрямованих проти країн, які, на його думку, не сприяють припиненню війни в Україні. Зокрема, він пригрозив новими тарифами Росії, а також санкціями проти Європейського Союзу, Канади, Мексики та Китаю.

Крім того, Трамп ввів надзвичайний стан в енергетичному секторі, що дозволить зменшити екологічні обмеження на реалізацію енергетичних проєктів та пришвидшити видачу дозволів на інфраструктуру.

Аналітики прогнозують, що ринок нафти може стикнутися з подальшими ризиками зниження через невизначеність у політиці торговельних тарифів та збільшення видобутку в США. Як зазначив старший аналітик OANDA Кельвін Вонг, прагнення Сполучених Штатів стати провідним експортером нафти може посилити надлишок пропозиції на ринку.

За даними Американського інституту нафти, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 17 січня, зросли на 958 тисяч барелів. Крім того, запаси бензину збільшилися на 3,23 мільйона барелів, а запаси дистилятів — на 1,88 мільйона барелів. Ці фактори також сприяли тиску на нафтовий ринок.

Додамо, що Трамп закликав Європейський Союз купувати більше американської нафти і газу, аби уникнути запровадження митних тарифів.

Bloomberg нагадує, що Трамп планує розвивати видобуток нафти та газу, оголосивши надзвичайний стан в енергетиці та скасувавши заборону на оренду морських нафтогазових родовищ, яка фактично блокувала буріння в більшості прибережних вод США. Президент також скасував заборону на затвердження нових заводів з експорту СПГ, накладену адміністрацією Джо Байдена.