Трамп готовий задіяти надзвичайні повноваження в енергетиці – Вloomberg

Новообраний президент США Дональд Трамп має намір одразу після інавгурації використати надзвичайні повноваження для посилення внутрішнього виробництва енергії.

Про це пише Вloomberg, посилаючись на свої джерела.

Це включатиме скасування політики Джо Байдена, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату, і створення умов для інтенсивної розробки ресурсів, зокрема нафти та газу, на федеральних землях і водах.

"Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв, що оголосить надзвичайний стан у сфері енергетики, заявивши, що це необхідно для збільшення виробництва та задоволення зростаючого попиту внаслідок швидкого впровадження штучного інтелекту", - пише Вloomberg.

Такий крок стане ключовим у виконанні передвиборчих обіцянок Трампа щодо енергетичної незалежності США, і він аргументує це необхідністю задовольнити зростаючий попит на енергію, спричинений розвитком штучного інтелекту.

Основні ініціативи адміністрації Трампа

Трамп планує низку нововведень, серед яких відновлення експорту енергоресурсів, скасування пільг для електромобілів та розробка федеральних земель і вод.

Розширення видобутку енергоресурсів

Планується скасування рішення адміністрації Байдена, яке вилучило 625 мільйонів акрів федеральних вод із доступу для розробки нафти та газу. Це включає території в Алясці, Мексиканській затоці та інших регіонах.

Подібні дії вже викликали судові суперечки під час попередньої адміністрації Трампа, коли суд відхилив спробу відновити видобуток у Арктиці.

Скасування екологічних норм

Електромобілі : Трамп має намір ліквідувати федеральні стимули для електромобілів, які були запроваджені для зменшення викидів вуглецю;

: Трамп має намір ліквідувати федеральні стимули для електромобілів, які були запроваджені для зменшення викидів вуглецю; Стандарти економії палива : Будуть послаблені вимоги до автомобільної промисловості, зокрема ті, що стосуються економії палива та обмеження забруднення;

: Будуть послаблені вимоги до автомобільної промисловості, зокрема ті, що стосуються економії палива та обмеження забруднення; Мораторій на експорт зрідженого природного газу: Планується його скасування для стимулювання міжнародної торгівлі енергоресурсами.

Президент планує дозволити будівництво нових електростанцій та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для збільшення енергопостачання.

"Ми будемо використовувати надзвичайні повноваження, щоб дозволити будівництво великих заводів, зокрема пов'язаних зі штучним інтелектом. Це дозволить подвоїти наявні енергетичні потужності", - сказав Трамп.

Скасування кліматичної політики Байдена

Ключові заходи адміністрації Байдена щодо боротьби зі зміною клімату, включаючи обмеження видобутку викопного палива, будуть переглянуті. Це стане частиною ширшого плану зі зменшення залежності від екологічно орієнтованих підходів.

Повідомляється, що використання надзвичайних повноважень дозволяє президенту США отримати доступ до понад 150 спеціальних інструментів управління, які зазвичай застосовуються у випадках природних катастроф або терористичних загроз. Однак застосування цих механізмів для розвитку енергетики може викликати нові судові суперечки.

Попередня спроба Трампа втрутитися у роботу збиткових вугільних та атомних електростанцій за допомогою надзвичайних повноважень була зупинена через судові рішення. Очікується, що аналогічні труднощі можуть виникнути й цього разу.

Реакція суспільства та експертів

Екологічні активісти та прихильники боротьби зі зміною клімату вже висловлюють занепокоєння щодо можливого згортання кліматичних ініціатив. Зокрема, Трамп планує відмовитися від можливості оголошення надзвичайного стану через кліматичні загрози, на чому наполягали екологи під час адміністрації Байдена.

Повідомляється, що заплановані дії Трампа можуть суттєво змінити курс енергетичної політики США, орієнтуючи її на максимальне використання викопного палива.

Це може призвести до короткострокового економічного зростання у видобувних галузях, але викликати довгострокові екологічні та політичні ризики, включаючи міжнародну критику з боку прихильників кліматичних угод.

Глобальні ринки вже відреагували на перемогу Трампа

Ще напередодні президентських виборів в США нафтові ринки завмерли побоюючись волатильності, яку може спричинити перемога Дональда Трампа. Після того, як переможець став відомим ринки почали реагувати й нафта еталонної марки Brent здешевшала на $2/баррель до $73,49/баррель.

Експерти прогнозують відмову нового президента США від частини кліматичних амбіцій попередника та розворот енергетичної політики Білого дому в бік більш традиційних секторів, таких як вуглеводні. Але США є далеко не єдиним великим гравцем на глобальному ринку, а нафтові котирування залежатимуть від багатьох факторів.

Ще перед виборами Трамп резюмував свою енергетичну програму крилатою фразою "Drill, baby, drill" (вперше фразу використав під час виборчої кампанії 2008 року республіканець Майкл Стіл).