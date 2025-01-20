Трамп готов задействовать чрезвычайные полномочия в энергетике – Вloomberg

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен сразу же после инаугурации использовать чрезвычайные полномочия для усиления внутреннего производства энергии.

Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на свои источники.

Это будет включать упразднение политики Джо Байдена, направленной на борьбу с изменением климата, и создание условий для интенсивной разработки ресурсов, в том числе нефти и газа, на федеральных землях и водах.

"Во время предвыборной кампании Трамп пообещал, что объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики, заявив, что это необходимо для увеличения производства и удовлетворения растущего спроса в результате быстрого внедрения искусственного интеллекта", — пишет Вloomberg.

Такой шаг станет ключевым в выполнении предвыборных обещаний Трампа по поводу энергетической независимости США, и он аргументирует это необходимостью удовлетворить растущий спрос на энергию, вызванный развитием искусственного интеллекта.

Основные инициативы администрации Трампа

Трамп планирует ряд нововведений, среди которых возобновление экспорта энергоресурсов, отмена льгот для электромобилей и разработка федеральных земель и вод.

Расширение добычи энергоресурсов

Планируется отмена решения администрации Байдена, изъявшее 625 миллионов акров федеральных вод по доступу для разработки нефти и газа. Это включает территории в Аляске, Мексиканском заливе и других регионах.

Подобные действия уже вызвали судебные прения во время предыдущей администрации Трампа, когда суд отклонил попытку возобновить добычу в Арктике.

Отмена экологических норм

Электромобили : Трамп намерен ликвидировать федеральные стимулы для электромобилей, которые были введены для уменьшения выбросов углерода;

: Трамп намерен ликвидировать федеральные стимулы для электромобилей, которые были введены для уменьшения выбросов углерода; Стандарты экономии топлива : будут ослаблены требования к автомобильной промышленности, в частности, касающиеся экономии топлива и ограничения загрязнения;

: будут ослаблены требования к автомобильной промышленности, в частности, касающиеся экономии топлива и ограничения загрязнения; Мораторий на экспорт сжиженного природного газа Планируется его отмена для стимулирования международной торговли энергоресурсами.

Президент планирует разрешить строительство новых электростанций и других объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения энергоснабжения.

"Мы будем использовать чрезвычайные полномочия, чтобы разрешить строительство крупных заводов, в частности, связанных с искусственным интеллектом. Это позволит удвоить имеющиеся энергетические мощности", — сказал Трамп.

Отмена климатической политики Байдена

Ключевые меры администрации Байдена по борьбе с изменением климата, включая ограничение добычи ископаемого топлива, будут пересмотрены. Это станет частью более широкого плана по уменьшению зависимости от экологически ориентированных подходов.

Сообщается, что использование чрезвычайных полномочий позволяет президенту США получить доступ к более чем 150 специальным инструментам управления, обычно применяемым в случаях природных катастроф или террористических угроз. Однако применение этих механизмов для развития энергетики может вызвать новые судебные споры.

Предыдущая попытка Трампа вмешаться в работу убыточных угольных и атомных электростанций с помощью чрезвычайных полномочий была остановлена из-за судебных решений. Ожидается, что аналогичные трудности могут возникнуть и в этот раз.

Реакция общества и экспертов

Экологические активисты и сторонники борьбы с изменением климата уже выражают обеспокоенность по поводу возможного сворачивания климатических инициатив. В частности, Трамп планирует отказаться от возможности объявления чрезвычайного положения из-за климатических угроз, на чем настаивали экологи во время администрации Байдена.

Сообщается, что планируемые действия Трампа могут существенно изменить курс энергетической политики США, ориентируя ее на максимальное использование ископаемого топлива.

Это может привести к краткосрочному экономическому росту в добывающих отраслях, но вызвать долгосрочные экологические и политические риски, включая международную критику со стороны сторонников климатических соглашений.

Глобальные рынки уже отреагировали на победу Трампа

Еще накануне президентских выборов в США нефтяные рынки замерли опасаясь волатильности, которую может вызвать победа Дональда Трампа. После того, как победитель стал известным, рынки начали реагировать и нефть эталонной марки Brent подешевела на $2/баррель до $73,49/баррель.

Эксперты прогнозируют отказ нового президента США от части климатических амбиций предшественника и разворота энергетической политики Белого дома в сторону более традиционных секторов, таких как углеводороды. Но США далеко не единственный крупный игрок на глобальном рынке, а нефтяные котировки будут зависеть от многих факторов.

Еще перед выборами Трамп резюмировал свою энергетическую программу крылатой фразой Drill, baby, drill (впервые фразу использовал во время избирательной кампании 2008 года республиканец Майкл Стил).