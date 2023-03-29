США стали основным поставщиком нефти в ЕС, доля РФ упала до 4%

В декабре 2022 года США стали крупнейшими поставщиками сырой нефти в ЕС, отгрузив 34 483 тыс баррелей (18% от общего импорта), Норвегия — 32 899 тыс баррелей (17% от общего объема импорта).

Об этом сообщает Евростат.

До февраля 2022 года около трети (40-50 млн баррелей в месяц) общего объема импортной нефти в Евросоюз поставляла Россия. В тот период США занимали второе место с долей 10-13%, с показателем в 19-21 млн баррелей.

Доли Норвегии и Казахстана составляли около 8%-14%, Ирака - 7-12%, Ливии и Великобритании - по 5%.

"Вторжение России в Украину в феврале 2022 года оказало значительное влияние на импорт сырой нефти в ЕС. Ситуация была очень нестабильной с февраля по апрель: с большим импортом из России в феврале и апреле (63 859 тыс баррелей и 58 976 тыс баррелей соответственно, что составляет 33% и 30% от общего импорта) и низким импортом в марте (31 820 тыс баррелей, что составляет 18% от общего импорта)", - отмечают аналитики Евростата.

В мае 2022 года импорт из России снизился до 24 162 тыс баррелей (12% от общего импорта) и оставался относительно стабильным до сентября 2022 года. С сентября импорт постепенно уменьшался, достигнув 7 645 тысяч баррелей (4% от общего импорта) в декабре 2022 года. В то же время именно в декабре начал действовать запрет на импорт российской сырой нефти в ЕС.

Напомним также, десятилетиями Россия была основным поставщиком газа в страны Евросоюза, но на фоне вторжения РФ в Украину ЕС решил диверсифицировать поставки. В результате летом 2022 года США впервые поставили в ЕС больше газа, чем РФ по своим трубопроводам.

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