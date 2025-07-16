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Самолеты, чипы, производство алюминия: Бахрейн планирует инвестировать в экономику США $17 млрд

Манама, здания
Манама – столица Бахрейна. / Википедия

Наследный принц Королевства Бахрейн Салман бин Хамад Аль Халифа намерен объявить о планах инвестировать более 17 миллиардов долларов в Соединенные Штаты во время встречи с президентом Дональдом Трампом, которая состоится 16 июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Представитель Белого дома сообщил, что в рамках инвестиций Бахрейн, в частности, подпишет соглашение между Gulf Air и Boeing, на около 7 миллиардов долларов за 12 самолетов с опционом еще на шесть. Эта сделка также включает в себя продажу 40 GE двигателей. Данная договоренность США с Бахрейном была достигнута при содействии Трампа и министра торговли Говарда Лютника. Она позволит сохранить 30 тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах.

Кроме того, ожидается, что Бахрейн подпишет соглашения с Oracle и Cisco, ведь восточная страна стремится увеличить инвестиции в энергетический, технологический и производственный секторы США.

По данным представителя Белого дома, наследный принц намерен направить миллиарды на увеличение внутреннего производства алюминия в США, инвестировать в производство сжиженного природного газа и закупить самые современные чипы искусственного интеллекта в партнерстве с американскими гиперскейлерами.

Во время визита наследный принц объявит о намерении королевства осуществить эти инвестиции и подписать разные соглашения и меморандумы о взаимопонимании.

По словам американского чиновника, один из этих меморандумов о взаимопонимании создает основу для начала переговоров с Бахрейном по развитию коммерческого ядерного потенциала. В этом году король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа посетит Вашингтон, чтобы "завершить эти соглашения и закрепить прогресс, достигнутый в построении экономического процветания двух стран".

Напомним, производитель чипов Micron увеличивает инвестиции в США до 200 миллиардов долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук