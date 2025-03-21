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ОАЭ объявили об инвестициях в $1,4 трлн в экономику США: акцент на ИИ, полупроводниках и энергетике
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют инвестировать $1,4 трлн в США в течение следующих десяти лет. Договоренность была достигнута после встречи президента США Дональда Трампа с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахаяном.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Что известно о соглашении
Рамочная программа "значительно увеличит текущие инвестиции ОАЭ в экономику США" в сферах инфраструктуры ИИ, полупроводников, энергетики и производства.
Однако Белый дом не раскрывает деталей, как именно инвестиции ОАЭ достигнут $1,4 трлн, поскольку некоторые сделки, ставшие частью программы, уже были объявлены ранее.
Единственным полностью новым соглашением стала инвестиция Emirates Global Aluminium в строительство первого нового алюминиевого завода в США за последние 35 лет.
В то же время отмечено, что завод "почти удвоит внутреннее производство алюминия в США".
"Разработка завода по выплавке первичного алюминия в США была одной из амбиций EGA на протяжении нескольких лет", — говорится в заявлении представителя компании.
О партнерстве
Объединенные Арабские Эмираты, крупный производитель нефти и давний партнер США в области безопасности, стремятся укрепить свои инвестиционные связи с Вашингтоном и активно работать над тем, чтобы стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Это один из секторов, на который ОАЭ делают ставку, чтобы диверсифицировать свою экономику и снизить зависимость от энергетики.
В сентябре президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль-Нахайян совершил первый визит в Белый дом, где встретился с бывшим президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили возможности углубления сотрудничества в таких направлениях, как искусственный интеллект, инвестиции и космические исследования.
Государственные инвестиционные фонды Персидского залива, в частности Mubadala из Абу-Даби на сумму 330 миллиардов долларов, уже являются крупными инвесторами в экономику США. Трамп и его семья имеют тесные деловые связи с регионом.
Соглашение с Украиной
Напомним, Трамп заявил, что соглашение с Украиной о добыче редкоземельных минералов будет заключено в ближайшее время.
"Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы открыть редкоземельные минералы и многие другие вещи по всему миру… И одна из вещей, которую мы делаем, — это подписание в ближайшее время соглашения о редкоземельных элементах с Украиной, которое имеет огромную ценность... И мы это ценим", — сказал Трамп.
Заметим, что Трамп планирует увязать соглашение о полезных ископаемых с требованиями к Украине, чтобы оно гарантировало скорейшее прекращение огня с Россией.