ОАЭ объявили об инвестициях в $1,4 трлн в экономику США: акцент на ИИ, полупроводниках и энергетике

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют инвестировать $1,4 трлн в США в течение следующих десяти лет. Договоренность была достигнута после встречи президента США Дональда Трампа с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахаяном.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Что известно о соглашении

Рамочная программа "значительно увеличит текущие инвестиции ОАЭ в экономику США" в сферах инфраструктуры ИИ, полупроводников, энергетики и производства.

Однако Белый дом не раскрывает деталей, как именно инвестиции ОАЭ достигнут $1,4 трлн, поскольку некоторые сделки, ставшие частью программы, уже были объявлены ранее.

Единственным полностью новым соглашением стала инвестиция Emirates Global Aluminium в строительство первого нового алюминиевого завода в США за последние 35 лет.

В то же время отмечено, что завод "почти удвоит внутреннее производство алюминия в США".

"Разработка завода по выплавке первичного алюминия в США была одной из амбиций EGA на протяжении нескольких лет", — говорится в заявлении представителя компании.

О партнерстве

Объединенные Арабские Эмираты, крупный производитель нефти и давний партнер США в области безопасности, стремятся укрепить свои инвестиционные связи с Вашингтоном и активно работать над тем, чтобы стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Это один из секторов, на который ОАЭ делают ставку, чтобы диверсифицировать свою экономику и снизить зависимость от энергетики.

В сентябре президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль-Нахайян совершил первый визит в Белый дом, где встретился с бывшим президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили возможности углубления сотрудничества в таких направлениях, как искусственный интеллект, инвестиции и космические исследования.

Государственные инвестиционные фонды Персидского залива, в частности Mubadala из Абу-Даби на сумму 330 миллиардов долларов, уже являются крупными инвесторами в экономику США. Трамп и его семья имеют тесные деловые связи с регионом.

Соглашение с Украиной

Напомним, Трамп заявил, что соглашение с Украиной о добыче редкоземельных минералов будет заключено в ближайшее время.

"Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы открыть редкоземельные минералы и многие другие вещи по всему миру… И одна из вещей, которую мы делаем, — это подписание в ближайшее время соглашения о редкоземельных элементах с Украиной, которое имеет огромную ценность... И мы это ценим", — сказал Трамп.

Заметим, что Трамп планирует увязать соглашение о полезных ископаемых с требованиями к Украине, чтобы оно гарантировало скорейшее прекращение огня с Россией.