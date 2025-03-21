США вводят санкции против Китая за закупку иранской нефти

США впервые применили санкции против Китая за нарушение нефтяного эмбарго, что потенциально отразится на российских нефтяных поставках.

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Об этом сообщает Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Администрация Трампа ввела ограничения против китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, закупавшего иранскую нефть, нарушая международные ограничения. Это стало первым случаем, когда США наказали Китай за сотрудничество с Ираном в энергетическом секторе.

По данным Министерства финансов США, Shandong Shouguang Luqing приобрел миллионы баррелей нефти около $500 млн. Снабжение осуществляли суда теневого флота, некоторые из которых уже находятся под санкциями за связи с хуситами.

Эта нефть была не только под санкциями, но и связана с иранскими военными, в том числе с Корпусом стражей исламской революции. Вместе с компанией под санкции оказался и ее руководитель.

Отмечается, что ограничение может повлиять не только на иранские поставки, но и на российскую нефть. Дело в том, что провинция Шаньдун, где расположен Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, является центром нефтепереработки для частных китайских компаний, ранее активно закупавших российскую нефть.

Хотя поставки из России в Шаньдун сократились после санкций, введенных администрацией Джо Байдена 10 января, пока неизвестно, покупало ли это китайское предприятие российскую нефть в последнее время. Известно, что в пандемию COVID-19 компания получала российские нефтегрузы.

Также под новые санкции США попали восемь судов теневого флота и четыре владельцев компании, зарегистрированные в Гонконге, Либерии и Китае. Суда ходили под флагами Панамы, Сан-Марино, Барбадоса и Коморских островов.

США усиливают давление на Иран

Вашингтон продолжает давление на Иран, пытаясь ограничить нефтяные доходы и заставить отказаться от ядерной программы. Напомним, что в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал меморандум о "максимальном давлении" на Иран с целью полной блокировки его нефтяного экспорта, подчеркнув, что "Иран не может обладать ядерным оружием".

Администрация США также ввела новые санкции против иранских компаний и "теневого флота" – судов, транспортирующих санкционную нефть без западного страхования. В начале марта стало известно, что администрация Дональда Трампа разрабатывает стратегию для остановки и проверки иранских нефтяных танкеров в рамках международного соглашения по борьбе с распространением оружия массового поражения.

Также Трамп начал военные удары по хуситам 15 марта из-за атак группировки на корабле. Эта военная компания может занять несколько недель. США пообещали продолжать атаки на йеменских хуситов до тех пор, пока это, связанное с Ираном группировки, не прекратит нападения на судоходство в акватории Красного моря.