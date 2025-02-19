Санкции бездействуют: Россия продолжает поставлять нефть в Китай — Bloomberg

Экспорт нефти из основного тихоокеанского терминала России Козьмино сохраняется на стабильном уровне, поскольку грузоотправители и трейдеры продолжают осуществлять поставки, обходя санкции США, привлекая при этом новые суда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Об экспорте нефти

С 30 января по 16 февраля ни один из шестнадцати танкеров, загружавших нефть ESPO в восточном порту Козьмино, не попал в список санкций США, согласно данным Bloomberg и Kpler.

Это произошло после того, как Вашингтон расширил ограничения в начале прошлого месяца. По информации, половина этих судов — новые участники в транспортировке местного сорта ESPO.

Нефтетрейдеры с большим вниманием отслеживают возможности России сохранять поставки сырой нефти на мировые рынки, в то время как прямые переговоры между администрацией Трампа и Москвой в Саудовской Аравии, касающиеся потенциального урегулирования ситуации в Украине, вызывают вопрос о возможности ослабления санкций.

Потоки нефти из Ирана – еще одной цели США – также продолжают быть устойчивыми, несмотря на новые угрозы их подавлению.

Согласно данным, с конца января многие суда, впервые участвующие в торговле нефтью ESPO, ходили под так называемыми удобными флагами, среди которых Панама, Острова Кука, Сьерра-Леоне и Джибути.

Почти все грузы ESPO, за исключением одного, направлялись в Китай, где популярными направлениями стали порты Дуньин, Хуэйчжоу и Дунцзякоу. По информации Equasis, большинство судов принадлежат компаниям, зарегистрированным в Шанхае, Гонконге и на Сейшельских островах.

О ставках на грузовые перевозки

После последних санкций США, ставших частью новых мер администрации Байдена, ставки на грузовые перевозки по маршруту Козьмино – Азия действительно выросли, но затем снова стабилизировались.

На сегодняшний день плата за трех-пятидневный рейс в Китай составляет около 5 миллионов долларов, по данным судовых брокеров и китайского частного нефтепереработчика. Это больше, чем 1,5 миллиона долларов до 10 января, но все же меньше, чем на пиковых уровнях.

Напомним, Соединенные Штаты готовы обсуждать постепенное снятие санкций с России в рамках переговоров по прекращению войны в Украине. Этот вопрос стал одним из ключевых во время встречи представителей США и РФ, состоявшейся в Саудовской Аравии.

Добавим, что в начале февраля Трамп заявил, что готов вдвое усилить санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.