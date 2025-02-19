США рассматривают возможность снятия санкций с России в рамках мирных переговоров

Соединенные Штаты готовы обсуждать постепенное снятие санкций с России в рамках переговоров по прекращению войны в Украине. Этот вопрос стал одним из ключевых во время встречи представителей США и РФ, состоявшейся в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Вloomberg.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров заявил, что стороны представляют "большой интерес к устранению искусственных барьеров для развития экономического сотрудничества" и ищут "конкретные решения" по санкционному давлению.

В Госдепартаменте США также отметили потенциальные "экономические и инвестиционные возможности" в случае достижения мирного соглашения.

Госсекретарь США Марк Рубио прямо признал, что вопрос отмены санкций является частью переговорного процесса.

"Есть санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Чтобы покончить с войной, все стороны должны пойти на уступки", — сказал он.

Однако любое смягчение санкций вызывает беспокойство среди европейских союзников США, настаивающих на их сохранении. ЕС еще не вступил в переговорный процесс, однако, по словам Рубио, ему придется принять участие в дальнейших дискуссиях.

Санкции против России, введенные после вторжения в Украину, подразумевают замораживание сотен миллиардов долларов валютных резервов, ограничения для российских банков, компаний и бизнесменов, а также запреты на экспорт и торговлю энергоресурсами.

Сам Путин и Лавров находятся под персональными санкциями США.

Тем не менее, переговоры в Эр-Рияде также затрагивали возможность проведения саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

В то же время, США прекратили деятельность оперативной группы KleptoCapture, которая занималась контролем за соблюдением санкций. Кремль уже назвал это решение "первым сигналом перемен в правильном направлении".

Напомним, в начале февраля Трамп заявил, что готов вдвое усилить санкционный давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить войну против Украины.