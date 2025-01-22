Трамп пригрозил России жесткими санкциями и пошлинами, если та не остановит войну

Президент США Дональд Трамп угрожает введением его страной жестких экономических мер против российских товаров, если РФ не согласится на заключение соглашения, которое прекратит войну. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, никак при этом не упомянув Украину.

Американский лидер заявил, что всегда имел очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, любит российский народ и на самом деле не хочет наносить ущерб России, однако может оказаться вынужденным это сделать.

"Если мы не заключим "сделку", причем уже скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие уровни налогов и пошлин, а также санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам и другим странам-участникам. Давайте закончим эту войну, которая бы никогда не началась, будь я президентом!" — написал Трамп.

По его словам, таким предложением он хочет сделать России, "чья экономика приходит в упадок", и лично Путину "большую услугу", потому что если не остановить "бессмысленную войну, будет только хуже". Он отметил, что достижение соглашения возможно осуществить "легким или тяжелым способом, и легкий способ всегда лучше".

Напомним, ранее в среду во время выступления в Белом доме Трамп назвал "вероятным" введение новых санкций против РФ, если Путин не сядет за стол переговоров по миру в Украине.

Кроме того, издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее за 100 дней. Этот срок озвучивал раньше сам Келлог.

Трамп во второй раз вступил в должность президента США 20 января. До этого в январе советники Трампа, который во время предвыборной кампании обещал окончание войны "за 24 часа", признавали, что для этого в действительности понадобится несколько месяцев, а то и больше.