Трамп угрожает Путину новыми санкциями: планирует ли дальнейшую военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями в случае отказа от переговоров по Украине.

Как сообщает Bloomberg и CNN, об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме.

Введение новых санкций против РФ

В ответ на вопрос журналистов, будут ли введены дополнительные санкции против России, если Путин не сядет за стол переговоров по миру в Украине, глава Белого дома ответил: «Звучит предположительно».

Трамп также отметил, что в ближайшее время планирует переговоры с российским диктатором и готов встретиться с ним в любое удобное для него время.

" Президент Зеленский хочет мира, но для этого нужны двое", — отметил Трамп.

Также он обратился к лидеру Китая Си Цзинпиню и призвал его помочь завершить войну в Украине.

Военная помощь Украине

По словам Трампа, вопрос о дальнейшей военной помощи Украине будет рассмотрен после диалога с Зеленским и Путиным.

Нынешний хозяин Белого дома также отметил, что уже ведет переговоры с Зеленским.

Президент Соединенных Штатов в очередной раз подчеркнул, что ЕС должен увеличить свой вклад до уровня США и снова обвинил Джо Байдена в некомпетентности.

«Война никогда не должна была начинаться. Будь у вас компетентный президент, а у вас его не было, войны бы не было. Война в Украине никогда бы не произошла, будь я президентом", — убежден Трамп.

Заметим, что накануне Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Команда Трампа прогнозирует мирное соглашение между Украиной и РФ в ближайшие месяцы

Советники новоизбранного президента Дональда Трампа признают, что для завершения войны в Украине понадобится несколько месяцев или больше, что ставит под вопрос его главное внешнеполитическое обещание заключить мирное соглашение с первого дня в Белом доме.

Трамп может подготовить мирное соглашение к Пасхе, которое в этом году верующие будут праздновать 20 апреля 2025 года. Ключевой вопрос переговоров – территории, в том числе Курская область.

Планируется, что линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и ввода демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине.

Также отмечается, что Украину не просили отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она должна добиваться этого только дипломатическим путем.