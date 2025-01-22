Трамп погрожує Путіну новими санкціями: чи планує подальшу військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями у разі відмови від переговорів щодо України.

Як повідомляє Bloomberg і CNN, про це Трамп заявив під час виступу в Білому домі.

Введення нових санкцій проти РФ

У відповідь на запитання журналістів, чи будуть введені додаткові санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо миру в Україні, глава Білого дому відповів: «Звучить імовірно».

Трамп також зазначив, що найближчим часом планує переговори з російським диктатором і готовий зустрітися з ним у будь-який зручний для нього час.

«Президент Зеленський хоче миру, але для цього потрібні двоє», — наголосив Трамп.

Також він звернувся до лідера Китаю Сі Цзінпіня та закликав його допомогти завершити війну в Україні.

Військова допомога Україні

За словами Трампа, питання про подальшу військову допомогу Україні буде розглянуто після діалогу із Зеленським і Путіним.

Нинішній господар Білого дому також зазначив, що вже веде переговори із Зеленським.

Президент Сполучених Штатів вкотре наголосив, що ЄС має збільшити свій внесок до рівня США і знову звинуватив Джо Байдена в некомпетентності.

«Війна ніколи не повинна була починатися. Якби у вас був компетентний президент, а у вас його не було, війни б не було. Війна в Україні ніколи б не сталася, якби я був президентом", - переконаний Трамп.

Зауважимо, напередодні Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Команда Трампа прогнозує мирну угоду між Україною та РФ в найближчі місяці

Радники новообраного президента Дональда Трампа визнають, що для завершення війни в Україні знадобиться кілька місяців або більше, що ставить під питання його головну зовнішньополітичну обіцянку — укласти мирну угоду з першого дня в Білому домі.

Трамп може підготувати мирну угоду до Великодня, який цьогоріч віряни святкуватимуть 20 квітня 2025 року. Ключове питання переговорів – території, зокрема Курська область.

Планується, що лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне – лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні.

Також зазначається, що Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але вона повинна добиватися цього лише дипломатичним шляхом.