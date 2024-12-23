Трамп может использовать Арктику для прекращения войны в Украине: детали

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может использовать Арктику для окончания войны в Украине и "провернуть выгодное соглашение".

Об этом пишет responsiblestatecraft.org.

Отмечается, что после переизбрания Дональда Трампа его предвыборное обещание быстро завершить российско-украинскую войну кажется все более недосягаемым, поскольку ситуация в Украине продолжает ухудшаться.

Что Трамп может предложить Путину в обмен на окончание войны

Однако новая администрация может побудить Россию прекратить войну. Это должно включать стимулы по поводу Арктики — вопрос, который гарантированно привлечет внимание президента России Владимира Путина. Такой вариант также может оказаться привлекательным для Трампа, смотрящего на мир через призму бизнесмена, стремящегося заключить большие сделки.

Как пишет издание, участие Путина в церемонии спуска на воду нового атомного ледокола "Чукотка" в ноябре не вызвало особого внимания на Западе, но продемонстрировало непревзойденную сосредоточенность российского президента на развитии Арктического региона. Сообщается, что судно является самым крупным и мощным ледоколом в мире с длиной 567 футов и водоизмещением 33 500 тонн, с двумя ядерными реакторами, обеспечивающими мощность 350 мегаватт, что позволяет ему пробивать лед толщиной почти 10 футов.

Стоят такие корабли недешево, а стоимость "Чукотки" составляет около полумиллиарда долларов, говорится в материале.

Сообщается, что "Чукотка" четвертый в серии атомных ледоколов, еще один такого же класса, "Якутия" строится. В октябре еще более амбициозный класс атомных ледоколов получил разрешение на строительство на верфи у Владивостока стоимостью 1 миллиард долларов, что является астрономической суммой для современной России.

Перспективный Северный морской путь

Пунктом назначения ледоколов является Северный морской путь, судоходный маршрут, который проходит севернее России и соединяет Западную Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В этом году в ПМС был установлен ряд новых рекордов: его пересек крупнейший контейнеровоз и по этому пути перевезли рекордное количество нефти.

Для российского диктатора Путина, сталкивающегося как с политическими, так и с экономическими трудностями, Арктика всегда стоит на первом месте в повестке дня, поскольку на нее приходится около 10% российского ВВП и 20% ее экспорта. Российские энергетические компании планируют увеличить экспорт российских ресурсов через ПМС в шесть-семь раз до 200 миллионов тонн в следующие пять лет.

Однако арктические амбиции Кремля выходят далеко за рамки нефти и газа. Экономический рост РФ тормозил тот простой факт, что большинство гигантских рек России, таких как Обь, Енисей и Лена, текут на север, в Арктику. Таким образом, функциональный ПМС, имеющий круглогодичную навигацию, логически является ключом к разблокированию масштабных разработок в огромных, богатых ресурсами внутренних частях страны и в более широком плане для Сибири.

Путин хорошо понимает, что строительство танков и ракет само по себе не сделает Россию сильной и преуспевающей в будущем, но этот мегапроект может открыть эту возможность.

Китай также принял ПМС из-за своего "Полярного шелкового пути" и пытался тесно сотрудничать с Кремлем в Арктике. Однако, несмотря на постепенный прогресс, китайские и российские аналитики отдают себе отчет в том, что Арктический путь никогда не достигнет своего настоящего потенциала без поддержки Запада. Поэтому сосредоточение на Арктике, вероятно, больше всего повлияет на прекращение войны в Украине. Долгожданный морской путь остается одним из немногих относительно конкретных геоэкономических призов, которые Кремль ценит наравне с самой Украиной.

Несомненно, Китай решительно поддержал бы этот план. Но ряд других заинтересованных стран, таких как Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция, Япония также получат прибыль от ПМС, обладая потенциалом для облегчения глобального напряжения в Евразии.

Некоторые штаты США также могли бы получить экономическую выгоду, включая, очевидно, Аляску, а также северные порты, такие как Сиэтл и даже Бостон.

Чтобы это соглашение имело существенные результаты, США должны отменить санкции и способствовать таким крупным европейским судоходным компаниям, как Hapag Lloyd и Maersk, чтобы дать зеленый свет маршруту.

Во время первой каденции Трамп сделал несколько смелых жестов во внешней политике и похвально пошел на некоторые политические риски ради мира. и добиться успеха. бизнес-соглашения могло бы не только помочь вернуть мир в Восточную Европу, но и могло бы оживить перспективы континента в целом», – констатирует издание.

Трамп заявил, что хочет, чтобы Гренландия была под контролем США

Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп объявил соучредителя PayPal Кена Хоури своим кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в Дании. В то же время, новоизбранный президент выразил мнение, что контроль США над Гренландией считает абсолютной необходимостью.

Во время своей первой каденции Трамп заявил, что рассматривает возможность покупки США Гренландии, и отменил государственную поездку в Данию после того, как датские чиновники заявили, что автономная территория, являющаяся частью королевства, не продается.

В воскресенье, 22 декабря, Трамп снова заявил о намерениях контроля США над Гренландией:

"С целью национальной безопасности и свободы по всему миру Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", — подчеркнул Трамп.