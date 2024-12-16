Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в прекращении войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в усилиях остановить войну в Украине, но назвал ситуацию сложной.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пишет "Голос Америки".

"Мы пытаемся остановить войну, ужасную, ужасную войну, которая ведется в Украине... У нас есть небольшой прогресс. Это сложно. Это неприятно. Это противно. Людей убивают в масштабах, которых никто никогда не видел", — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что украинское поле боя — это равнина, где "единственным препятствием для пули становится тело человека". По его словам, количество погибших военных с обеих сторон огромно.

"Количество солдат, погибающих с обеих сторон, астрономично. Я никогда не видел ничего подобного... Никто не видел ничего подобного. Там очень ровная поверхность, очень ровная земля. Вот почему это прекрасная сельскохозяйственная земля. На самом деле — это житница для мира, но она очень плоская, и пулю ничего не останавливает, кроме тела. Нет защиты, ничего", — сказал он.

Президент также заявил, что реальная ситуация на войне гораздо хуже, чем это отражено в отчетах и США делают все возможное, чтобы остановить этот конфликт, и "посмотрим, к чему это приведет".

После выборов Трамп заверил, что каждый день работает над снижением напряжения в мире и прекращением войн и подчеркнул, что когда он покидал пост президента США в мире, не было масштабных войн, "а сейчас весь мир взрывается".

Сообщается, что европейские и украинские союзники предлагают администрации Трампа разные варианты прекращения войны.

Номинант Трампа на должность советника по национальной безопасности Майкл Волц отметил, что все эти вопросы продумываются командой, собираемой Трампом. Он добавил, что речь идет о путях окончания войны, кто должен быть вовлечен в процесс, которым должен быть успех, чтобы отвечать интересам США.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время первой встречи с Дональдом Трампом после выборов в США объяснил важность предоставления Украине гарантий безопасности в случае завершения войны с Россией из-за переговоров. Тот, в свою очередь, заявил, что выступает за немедленное прекращение огня.