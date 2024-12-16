Трамп заявив про "невеликий прогрес" у припиненні війни в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про "невеликий прогрес" у зусиллях зупинити війну в Україні, але назвав ситуацію складною.

Про це він повідомив під час пресконференції в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, пише "Голос Америки".

"Ми намагаємося зупинити війну, жахливу, жахливу війну, яка ведеться в Україні... У нас є невеликий прогрес. Це складно. Це неприємно. Це огидно. Людей вбивають у масштабах, яких ніхто ніколи не бачив", — зазначив Трамп.

Він наголосив, що українське поле бою — це рівнина, де "єдиною перепоною для кулі стає тіло людини". За його словами, кількість загиблих військових із обох сторін є величезною.

"Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного... Ніхто не бачив нічого подібного. Там дуже рівна поверхня, дуже рівна земля. Ось чому це чудова сільськогосподарська земля. Насправді - це житниця для світу, але вона дуже пласка, і кулю нічого не зупиняє, крім тіла. Немає захисту, нічого", - сказав він.

Президент також заявив, що реальна ситуація на війні значно гірша, ніж це відображено у звітах і США роблять все можливе, щоб зупинити цей конфлікт, і "подивимося, до чого це призведе".

Після виборів Трамп запевнив, що щодня працює над зниженням напруги у світі та припиненням воєн і підкреслив, що коли він покидав пост президента США у світі не було масштабних воєн, "а зараз весь світ вибухає".

Повідомляється, що європейські та українські союзники пропонують адміністрації Трампа різні варіанти припинення війни.

Номінант Трампа на посаду радника з питань національної безпеки Майкл Волц зазначив, що всі ці питання продумовуються командою, яку збирає Трамп. Він додав, що йдеться про шляхи закінчення війни, хто має бути долучений до процесу, яким має бути успіх, щоб відповідати інтересам США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час першої зустрічі з Дональдом Трампом після виборів у США пояснив важливість надання Україні гарантій безпеки у разі завершення війни з Росією через переговори. Той, своєю чергою, заявив, що виступає за негайне припинення вогню.