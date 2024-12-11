Трамп виступає за негайне припинення вогню в Україні: нові деталі зустрічі в Парижі

Президент Володимир Зеленський під час першої зустрічі з Дональдом Трампом після виборів у США пояснив важливість надання Україні гарантій безпеки у разі завершення війни з Росією через переговори. Той, своєю чергою, заявив, що виступає за негайне припинення вогню. Про це повідомили джерела, знайомі з перебігом переговорів 7 грудня в Парижі, пише Reuters.

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Що відомо про зустріч 7 грудня у Парижі

7 грудня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном у Парижі. Під час зустрічі український лідер прагнув зміцнити відносини з Трампом, бо обіцянка обраного президента США швидко завершити конфлікт викликала у Києва занепокоєння через можливість, що це станеться переважно на умовах Москви.

Деталі зустрічі президентів

Агентство Reuters провело бесіди з п’ятьма особами, які були ознайомлені із деталями зустрічі.

Зазначається, що троє лідерів, які спілкувалися 35 хвилин без присутності радників, не обговорювали конкретних деталей можливого плану миру. Проте, за словами чотирьох осіб, Трамп наголосив на необхідності негайного припинення вогню та початку переговорів для якнайшвидшого завершення війни.

Reuters повідомляє, що зустріч дала перші натяки на можливий формат переговорів щодо припинення конфлікту. Водночас процес, який потребуватиме участі президента Росії Володимира Путіна, залишається складним, а роль США поки що не визначена.

За словами одного з джерел, Трамп поводився дружньо, шанобливо та відкрито і, здавалося, був готовий слухати.

Результи зустрічі

Зазначається, що ані Трамп, ані його радники, які займаються питаннями України, не розкрили своє бачення вирішення війни та того, як вони ставляться до вимог України щодо отримання гарантій безпеки в рамках можливого врегулювання.

Це викликало в Києві відчуття невизначеності.

"Під час зустрічі були зазначені деякі ключові моменти – наприклад, йшлося про те, що для миру потрібні гарантії, тому що одного перемир’я недостатньо. Путін знову може його порушити, як він робив це раніше, без належних гарантій", – повідомило джерело в Офісі президента України.

На запитання, як Трамп сприйняв це, співрозмовник зазначив: "Він обмірковує всі деталі".

Коментарі після зустрічі

Зазначається, що кілька чиновників, близьких до Трампа, повідомили, що він зосереджувався на налагодженні особистих стосунків під час зустрічі, оскільки вважає їх важливими для ведення дипломатії, і що в кінцевому підсумку він сам прийме рішення щодо подальших кроків.

Макрон і Зеленський мали спільну позицію під час зустрічі в Парижі, але обидва були обережні, щоб не створити враження, що вони поставили Трампа в складну ситуацію, повідомив один із чиновників.

Зеленський вважає, що Путін боїться лише Трампа та, можливо, Китаю на міжнародній арені, і що для досягнення тривалого миру Вашингтон повинен продемонструвати "справжню силу", повідомив український чиновник.

Макрон використав зустріч, щоб підкреслити, що європейці вже значно підтримали Україну та готові більш справедливо розподілити тягар безпеки зі Сполученими Штатами, повідомили два джерела.

Інший чиновник сказав, що Макрон і Зеленський пояснили Трампу, що Путін у 2024 році був не таким, як у 2017 році, коли обраний президент США раніше мав справу з лідером Кремля.

Той самий посадовець додав, що швидке падіння сирійського президента Башара Асада та поразка також були використані як аргумент для прийняття більш жорсткої позиції щодо Москви в майбутніх мирних зусиллях.

Delo.ua повідомляло, що президент України Зеленський 7 грудня зустрівся з Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, Зеленський назвав розмову з американським колегою "хорошою і продуктивною".

Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Президент зазначив, що "всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".

Додамо, що новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.