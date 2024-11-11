Припинення війни та поступки територіями: Трамп провів телефонну розмову з Путіним

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили війну в Україні.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Світ може вимагати від України поступитися частиною території

Зазначається, що розмова відбулась 7 листопада. За даними журналістів, Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні, а ще нагадав про значну військову присутність США в Європі. Також Трамп "висловив зацікавленість" у подальших розмовах з Путіним, щоб обговорити "якнайшвидше завершення війни в Україні".

Видання пише, що Трамп висловив стурбованість витратами на підтримку України для платників податків США і припустив, що світ може вимагати від України поступитися частиною території, наприклад Крим.

Співрозмовники WP також стверджують, що Трамп "в приватному порядку дав зрозуміти", що підтримав би варіант угоди, за якого Росія зберегла б контроль над частиною окупованих територій Україні. Це питання нібито коротко обговорювали й під час дзвінка.

"Уряд України був поінформований про дзвінок Путіна і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася, розповіли двоє людей, знайомих з цим питанням. За словами співрозмовників, українські чиновники давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення ситуації в Україні", - пише видання.

У приватних розмовах під час президентської кампанії, як зазначає The Washington Post, Трамп давав зрозуміти, що підтримає угоду, за якою Росія залишить за собою частину захоплених територій.

Україна не була проінформована про дзвінок

Натомість Міністерство закордонних справ України заявило, що дані The Washington Post про те, що Київ був нібито проінформований про розмову Путіна і Трампа, є неправдивими, пише Reuters.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Україна не могла схвалити або заперечити дзвінок", - заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, провів телефонну розмову з Дональдом Трампом

Зеленський зазначив, що вони з Трампом домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Президент наголосив, що сильне й непохитне лідерство США "є життєво важливим для світу і для справедливого миру".

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. За попередніми підрахунками голосів, республіканець Дональд Трамп переміг демократку Камалу Гарріс. Дональд Трамп вже встиг оголосити себе 47-м президентом США, але офіційні результати все ще не оприлюднені.

Чого очікувати Україні від президенства Трампа

Із заяв Трампа та членів його команди можна зробити висновок, що він планує досягти припинення вогню, здебільшого тиснучи на українську сторону, включно зі спонуканням до територіальних поступок Росії.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Трамп заявляв, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Він також виступив проти подальшої фінансової допомоги Україні. А у разі перемоги на президентських виборах 2024 року обіцяв закінчити війну між Росією та Україною за 24 години, посадивши президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Зеленський закликав Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією. При цьому президент наголошував, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.