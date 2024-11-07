Гарріс визнала поразку на виборах: у Білому домі обіцяють мирну передачу влади

Віцепрезидентка США Камала Гарріс звернулася до американців, офіційно визнавши поразку на президентських виборах.

Її виступ транслював "Голос Америки".

Гарріс пообіцяла мирну передачу влади

Камала Гарріс подякувала за виявлену їй довіру, зазначивши, що результат виборів – це не те, за що боролися й голосували її прихильники.

"Потрібно прийняти результати цих виборів. Я сказала Дональду Трампу, що ми допомагатимемо йому в перехідний період і мирним шляхом передамо владу", – додала Гарріс, наголосивши, що це і є фундаментальний принцип американської демократії – "якщо ми програємо вибори, ми приймаємо це. Будь-хто, хто хоче отримати довіру людей, має шанувати це".

Вона розповіла, що зателефонувала Дональду Трампу, аби привітати його з перемогою, та висловила подяку чинному президенту Джо Байдену за підтримку. Гарріс також зазначила, що пишається своєю виборчою кампанією.

У своїй заяві Гарріс підкреслила, що продовжить публічну діяльність, зокрема й роботу у судовій сфері.

"Хоча я поступаюся перемогою, я не поступаюся боротьбою. Боротьбою за свободу, можливості, справедливість і гідність усіх людей. За ідеали, на яких заснована наша країна і які відображають Америку в її найкращому вигляді. Я ніколи не здамся в цій боротьбі", – зауважила Гарріс.

Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах

Президент США Джо Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на виборах.

Як йдеться в його заяві, Гарріс, була "чудовим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру".

Байден наголосив, що Гарріс взяла на себе відповідальність і очолила історичну передвиборчу кампанію за надзвичайних обставин. Очільник США вказав, що у 2020 році, коли він став президентом, то призначення Гарріс віцепрезиденткою було його першим рішенням.

"Це було найкраще рішення, яке я прийняв. Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію. Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців. Понад усе, вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона ставить свою печатку на майбутньому Америки", - підсумував Байден.

Він також зателефонував Дональду Трампу аби привітати із перемогою на президентських виборах, пише Reuters.

Повідомляється, що Байден запросив Трампа до Білого дому, аби обговорити перехідний період.

Очікується, що у четвер Джо Байден має виступити зі зверненням щодо результатів виборів та процесу передачі влади.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. За попередніми підрахунками голосів, республіканець Дональд Трамп переміг демократку Камалу Гарріс. Дональд Трамп вже встиг оголосити себе 47-м президентом США, але офіційні результати все ще не оприлюднені і триває підрахунок голосів.