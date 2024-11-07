Харрис признала поражение на выборах: в Белом доме обещают мирную передачу власти

Вице-президент США Камала Харрис обратилась к американцам, официально признав поражение на президентских выборах.

Ее выступление транслировал "Голос Америки".

Харрис пообещала мирную передачу власти

Камала Харрис поблагодарила за проявленное ей доверие, отметив, что результат выборов – это не то, за что боролись и голосовали ее сторонники.

"Нужно принять результаты этих выборов. Я сказала Дональду Трампу, что мы будем помогать ему в переходный период и мирным путем передадим власть", – добавила Харрис, подчеркнув, что это и есть фундаментальный принцип американской демократии – "если мы проигрываем выборы, мы принимаем это. Любой, кто хочет получить доверие людей, должен уважать это".

Она рассказала, что позвонила Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и выразила благодарность действующему президенту Джо Байдену за поддержку. Харрис также отметила, что гордится своей избирательной кампанией.

В своем заявлении Харрис подчеркнула, что продолжит публичную деятельность, в том числе и работу в судебной сфере.

"Хотя я уступаю победу, я продолжу борьбу. Борьбу за свободу, возможности, справедливость и достоинство всех людей. За идеалы, на которых основана наша страна и которые отражают Америку в ее лучшем виде. Я никогда не сдамся в этой борьбе", – заметила Харрис.

Байден прокомментировал поражение Харрис на президентских выборах

Президент США Джо Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на выборах.

Как говорится в его заявлении, Харрис, была "прекрасным партнером и государственным служащим, исполненным честности, мужества и характера".

Байден подчеркнул, что Харрис взяла на себя ответственность и возглавила историческую предвыборную кампанию при чрезвычайных обстоятельствах. Глава США указал, что в 2020 году, когда он стал президентом, то назначение Харрис вице-президентом было его первым решением.

"Это было лучшее решение, которое я принял. Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев. Более того, она будет продолжать быть лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она ставит свою печать на будущем Америки", — подытожил Байден.

Он также позвонил по телефону Дональду Трампу , чтобы поздравить с победой на президентских выборах, пишет Reuters.

Сообщается, что Байден пригласил Трампа в Белый дом, чтобы обсудить переходный период.

Ожидается, что в четверг Джо Байден должен выступить с обращением по поводу результатов выборов и процесса передачи власти.

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. По предварительным подсчетам голосов, республиканец Дональд Трамп победил демократку Камалу Гаррис. Дональд Трамп уже успел объявить себя 47-м президентом США, но официальные результаты все еще не обнародованы и продолжается подсчет голосов.