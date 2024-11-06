Пять причин победы Трампа – объясняет сторонник демократов

Сторонник Камалы Харрис Дэвид Брукс, колумнист The New York Times, еще 4 сентября провел глубокий экономический и социальный анализ, почему на президентских выборах в США победил Дональд Трамп.

Этот анализ опубликовал экс-министр экономики и основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета.

По словам Шеремета, издание сделало полезный интеллектуальный эксперимент, попросив поклонников одного кандидата подумать вслух, почему может победить другой.

Итак, 5 двигателей трампизма:

1. Людям больше нравится красная (республиканская) модель управления, чем синяя (демократическая). Быстрее всего растущие штаты по численности населения в основном управляются республиканцами. Штатами, которые быстрее всего демографически уменьшаются или стагнируют, в основном руководят демократы. Красная модель дает низкие затраты на жилье, более низкие налоги и жизнеспособность бизнеса. Синяя модель дает вам высокие затраты на жилье, высокие налоги и высокое неравенство.

2. Демократы являются партией правящего класса. Люди с высшим образованием, как правило, голосуют за демократов, а люди со средним образованием – за республиканцев. Таким образом, самые богатые города/места, как правило, демократичны. Демократы доминируют в СМИ, университетах, культурных учреждениях и правительстве.

Демократы правящего класса живут в совершенно ином мире, чем республиканцы, имеющие только среднее образование. Средний выпускник средней школы умирает на 9 лет раньше, чем выпускник колледжа, чаще страдает ожирением, гораздо реже женится и гораздо чаще разводится. Смертность от передозировки среди выпускников средней школы примерно в 6 раз выше, чем среди выпускников колледжей. Конечно, избиратели рабочего класса возмущаются таким неравенством.

Глобальный популизм — восстание против такого рода неравенств, руководимое ощущением того, что образованный класс имеет слишком большую культурную, академическую, политическую и экономическую власть. Восстание разгорается, когда высокообразованные профессионалы снисходительно относятся к массам, среди которых они сидят или даже не видят их.

3. Общее недовольство. Камала Харрис практиковала политику радости на этих выборах, проводя полную надежды и солнечно-оптимистическую кампанию, как это пытается сделать любая правящая партия. Но многие американцы чувствуют себя преданными, отчаявшимися, злыми. Они полагают, что американская мечта разрушена. Трамп, как и все мировые популисты, хорошо повествует эту историю измены. Съедобное недоверие и недовольство означают, что избиратели не настроены вознаграждать даже тех политиков, которые раздают им деньги.

4. Социальная и моральная сплоченность. Республиканцы могут быть ярыми индивидуалистами, когда дело касается экономики, но демократы могут быть ярыми индивидуалистами, когда дело касается морали:

"Люди сами выбирают, когда начинается человеческая жизнь. Любая форма семейной и социальной жизни приемлема, пока лица в ней дают на это свое согласие".

Это приватизация морали. Когда республиканцы говорят об иммиграции, преступности, вере, семье и флаге, они говорят о способах сохранения социального и нравственного порядка. Демократы прекрасно говорят об экономической солидарности, но не о моральной и культурной солидарности.

5. Проблема Синего (демократического) Пузырька. Билл Клинтон и Барак Обама понимали проблему: если вы всю жизнь будете слушать, что говорят друг другу демократы в больших городах, вы неправильно поймете Америку. Новые кадры демократической партии были уверены, что Обама недостаточно стимулировал экономику после финансового кризиса. В ответ, после пандемии, они решили чересчур стимулировать экономику. Они привели к усилению инфляции и фактически уничтожили перспективы переизбрания Байдена до того, как таким доминирующим стал вопрос возраста.

Клинтон и Обама по сути придерживались теории медианного избирателя: бегите в центр, где есть независимые избиратели. Новые кадры, наоборот, более склонны верить в теорию мобилизации базы: проведите действительно "прогрессивную" кампанию, чтобы на выборы пришли молодые леваки. Харрис пыталась провести кампанию, дававшую что-то каждому крылу партии. Это привело к "всебублику" — кампании, которая предлагала жесты и смешанность политики для всех, но не имела четкого видения.

Выборы президента США

Очередные выборы президента США прошли 5 ноября.

Голосование состоялось не непосредственно за президента или вице-президента – американцы выбирали Коллегию выборщиков. Именно они в декабре должны избрать нового президента и вице-президента США.

В общей сложности в Коллегии избирателей 538 членов. Для победы требуется не менее 270 голосов. Инаугурация 47 президента США состоится 20 января 2025 года.

За пост президента США в этом году соревнуются два кандидата: Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис – от Демократической партии. По предварительным данным, победил Трамп. Он уже выступил с речью, в которой объявил о победе.