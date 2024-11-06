Самые дорогие выборы в США: сколько потратили Трамп и Харрис на президентскую гонку

Республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Гаррис собрали на свою предвыборную кампанию $4,2 млрд, а потратили $3,5 млрд.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что Камала Гаррис и Дональд Трамп вместе потратили $3,5 млрд на борьбу за Белый дом, превратив президентскую кампанию 2024 года в самые дорогие выборы в США за всю историю.

Окончательные данные, представленные в середине октября, подтвердили, что штабы, внешние группы и партийные комитеты собрали около 4,2 млрд долларов.

Гаррис обошла своего соперника-республиканца: группы, включая Демократический национальный комитет и аффилированные с ним механизмы сбора средств — в том числе Super Pacs, которые могут собирать неограниченные суммы от частных лиц — привлекли более 2,3 млрд долларов и потратили 1,9 млрд. долларов.

Группы Трампа и Республиканский национальный комитет собрали чуть более 1,8 млрд долларов и потратили 1,6 млрд долларов.

Приблизительно половина всех расходов во время президентской гонки была направлена на рекламу и СМИ, согласно анализу финансовых документов кампании, проведенному Financial Times.

Большинство этих средств было направлено на семь "колеблющихся" штатов, которые, вероятно, решат результат выборов. Только группы Харрис потратили более 1 млрд. долларов на традиционную рекламу и рекламу в социальных сетях.

Обе кампании и посторонние группы потратили около $1,5 млрд на рекламу в семи важнейших штатах, по данным группы AdImpact, отслеживающей рекламные объявления. Только в штате Пенсильвания, где на кону стоят 19 голосов избирателей, было израсходовано более $400 млн — это более $358 млн, израсходованных во всех 43 штатах, не входящих в "шаткие", вместе взятые.

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. Граждане выбирают лидера страны на ближайшие четыре года. По предварительным подсчетам голосов, республиканец Дональд Трамп победил демократку Камалу Гаррис.