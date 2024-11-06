Найдорожчі вибори в США: скільки витратили Трамп і Гарріс на президентські перегони

Республіканець Дональд Трамп і демократка Камала Гарріс зібрали на свою передвиборчу кампанію $4,2 млрд, а витратили $3,5 млрд.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання пише, що Камала Гарріс і Дональд Трамп разом витратили $3,5 млрд на боротьбу за Білий дім, перетворивши президентську кампанію 2024 року на найдорожчі вибори в США за всю історію.

Остаточні дані, представлені в середині жовтня, підтвердили, що штаби, зовнішні групи та партійні комітети зібрали майже 4,2 млрд доларів.

Гарріс обійшла свого суперника-республіканця: групи, включаючи Демократичний національний комітет та афілійовані з ним механізми збору коштів - у тому числі Super Pacs, які можуть збирати необмежені суми від приватних осіб, - залучили понад 2,3 млрд. доларів і витратили 1,9 млрд. доларів.

Групи Трампа та Республіканський національний комітет зібрали трохи більше 1,8 млрд. доларів і витратили 1,6 млрд. доларів.

Приблизно половина всіх витрат під час президентських перегонів була спрямована на рекламу та ЗМІ, згідно з аналізом фінансових документів кампанії, проведеним Financial Times.

Більшість цих коштів була спрямована на сім штатів, що "вагаються", які, ймовірно, вирішать результат виборів. Тільки групи Харріс витратили понад 1 млрд доларів на традиційну рекламу та рекламу у соціальних мережах.

Загалом обидві кампанії та сторонні групи витратили близько $1,5 млрд на рекламу у семи найважливіших штатах, за даними групи AdImpact, яка відстежує рекламні оголошення. Тільки в штаті Пенсільванія, де на кону стоять 19 голосів виборців, було витрачено понад $400 млн — це більше, ніж $358 млн, витрачених у всіх 43 штатах, які не входять до "хитких", разом узятих.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. За попередніми підрахунками голосів, республіканець Дональд Трамп переміг демократку Камалу Гарріс.