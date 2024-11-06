П'ять причин перемоги Трампа – пояснює прихильник демократів

Прихильник Камали Гарріс Дейвід Брукс, який є колумністом The New York Times, ще 4 вересня провів глибокий економічний та соціальний аналіз, чому на президентських виборах в США переміг Дональд Трамп.

Цей аналіз опублікував ексміністр економіки та засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета.

За словами Шеремета, видання зробило корисний інтелектуальний експеримент, попросивши прихильників одного кандидата подумати вголос, чому може перемогти інший.

Отже, 5 двигунів трампізму:

1. Людям більше подобається червона (республіканська) модель управління, ніж синя (демократична). Найшвидше зростаючі штати за чисельністю населення здебільшого керуються республіканцями. Штатами, які найшвидше демографічно зменшуються або стагнують, здебільшого керують демократи. Червона модель дає низькі витрати на житло, нижчі податки та життєздатність бізнесу. Синя модель дає вам високі витрати на житло, високі податки та високу нерівність.

2. Демократи є партією правлячого класу. Люди з вищою освітою, як правило, голосують за демократів, а люди з середньою освітою - за республіканців. Таким чином, найбагатші міста/місця, як правило, є демократичними. Демократи домінують у ЗМІ, університетах, культурних установах та уряді.

Демократи правлячого класу живуть у зовсім іншому світі, ніж республіканці, які мають лише середню освіту. Середній випускник середньої школи помирає на 9 років раніше, ніж випускник коледжу, частіше страждає ожирінням, набагато рідше одружується і набагато частіше розлучається. Смертність від передозування серед випускників середньої школи приблизно в 6 разів вища, ніж серед випускників коледжів. Звичайно, виборці робітничого класу обурюються такою нерівністю.

Глобальний популізм — це повстання проти такого роду нерівностей, кероване відчуттям того, що освічений клас має надто велику культурну, академічну, політичну та економічну владу. Повстання розпалюється, коли високоосвічені професіонали поблажливо ставляться до мас, серед яких вони сидять, або навіть не бачать їх.

3. Загальне незадоволення. Камала Гарріс практикувала політику "радості" на цих виборах, проводячи сповнену надії та сонячно-оптимістичну кампанію, як це намагається зробити будь-яка правляча партія. Але багато американців відчувають себе зрадженими, зневіреними, злими. Вони вважають, що американська мрія зруйнована. Трамп, як і всі світові популісти, добре розповідає цю історію зради. Їдлива недовіра та невдоволення означають, що виборці не налаштовані винагороджувати навіть тих політиків, які роздають їм гроші.

4. Соціальна та моральна згуртованість. Республіканці можуть бути затятими індивідуалістами, коли справа стосується економіки, але демократи можуть бути затятими індивідуалістами, коли справа стосується моралі:

"Люди самі вибирають, коли починається людське життя. Будь-яка форма сімейного та соціального життя прийнятна, доки особи в ній дають на це свою згоду".

Це приватизація моралі. Коли республіканці говорять про імміграцію, злочинність, віру, родину та прапор, вони говорять про способи збереження соціального та морального порядку. Демократи чудово говорять про економічну солідарність, але не про моральну та культурну солідарність.

5. Проблема Синьої (демократичної) Бульбашки. Білл Клінтон і Барак Обама розуміли проблему: якщо ви все життя слухатимете, що говорять один одному демократи у великих містах, ви неправильно зрозумієте Америку. Нові кадри демократичної партії були переконані, що Обама недостатньо стимулював економіку після фінансової кризи. У відповідь, після пандемії, вони вирішили стимулювати економіку до біса і без тями. Вони призвели до посилення інфляції та фактично знищили перспективи переобрання Байдена ще до того, як таким домінуючим стало питання віку.

Клінтон і Обама по суті дотримувалися теорії медіанного виборця: біжіть до центру, де є незалежні виборці. Нові кадри, навпаки більш схильні вірити в теорію мобілізації бази: проведіть дійсно "прогресивну" кампанію, щоб на вибори прийшли молоді ліваки. Гарріс намагалася провести кампанію, яка давала щось кожному крилу партії. Це призвело до "всебублику" — кампанії, яка пропонувала жести та мішанину політики для всіх, але не мала чіткого бачення.

Вибори президента США

Чергові вибори президента США пройшли 5 листопада.

Голосування відбулося не безпосередньо за президента чи віцепрезидента – американці обирали Колегію виборників. Саме вони у грудні мають обрати нового президента та віцепрезидента США.

Загалом у Колегії виборників 538 членів. Для перемоги потрібні щонайменше 270 голосів. Інавгурація 47-го президента США відбудеться 20 січня 2025 року.

За посаду президента США цьогоріч змагаються два кандидати: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс – від Демократичної партії. За попередніми даними, переміг Трамп. Він вже виступив з промовою, в якій оголосив про перемогу.