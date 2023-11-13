Трамп обіцяє у разі обрання президентом закінчити війну в Україні до інавгурації

Експрезидент США і один із претендентів у кандидати на цей пост на наступних виборах Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року швидко закінчить війну між Росією та Україною.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах закінчив би війну ще до інавгурації.

Експрезидент США наголосив, що закінчення війни означатиме припинення «нескінченного потоку американських грошей в Україну».

Натомість, за словами Трампа, європейські союзники мають відшкодувати США витрати за надану Україні зброю.

Як пише видання, наразі незрозуміло, яким чином планує Трамп закінчувати війну і чи вимагатиме він виведення російських військ із окупованої РФ території України.

Associated Press нагадує, що в США тривають численні розслідування щодо колишнього президента Дональда Трампа та висуваються нові кримінальні звинувачення проти нього.

"Але до дня виборів залишилося менш року, і Трамп, згідно останніх опитувань, лідирує у президентській гонці", - констатує видання.

У публікації зазначається, що ідеї Трампа та навіть питання, на яких він найбільше зосереджується, кардинально відрізняються від пропозицій президента Джо Байдена.

"Якщо плани Трампа будуть реалізовані, вони означатимуть драматичну реформу уряду, мабуть, більш значущу, ніж під час його першого терміну. Його президентство, особливо перші дні, було відзначене хаосом, внутрішніми чварами та хвилею поспіхом написаних указів, які були швидко скасовані судами", – пише Associated Press.

Зауважимо, вибори президента США мають відбутись 5 листопада 2024 року, а інавгурація нового очільника Білого дому - 20 січня 2025 року.

Мирний план Трампа

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.

"Тож, якщо ідея полягає в тому, як забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру", – заявив Зеленський.

Раніше Дональд Трамп відмовився сказати, хто має перемогти у війні Росії проти України, натомість заявивши, що хоче припинити кровопролиття.

"І я зроблю це за 24 години", - заявив колишній президент США.

Пізніше відповідаючи на питання про те, чи дозволить ця угода Путіну зберегти землю, яку він захопив, Трамп сказав: "Ні, ні. Я б уклав справедливу угоду для всіх. Ні, я б зробив це справедливо".

Трампа також запитали, чи буде це перемогою для Путіна.

"Ви знаєте, це те, про що можна було домовитися. Тому що були певні частини, Крим та інші частини країни. Тож вони могли укласти угоду там, де зараз є менша територія, ніж уже захоплена Росією, чесно кажучи", - впевнений ексочільник Білого дому.