Суд визнав Трампа винним у шахрайстві

Суд штату Нью-Йорк визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс, яка звинуватила колишнього главу держави в незаконному завищенні фінансових звітів, які подаються банкам і страховикам.

По це повідомляє Reuters.

Зазначається, що суддя суду округу Мангеттен Артур Енгорн ухвалив рішення у справі, порушеній Летицією Джеймс проти самого Трампа, його дітей – Дональда Трампа-молодшого, Іванки й Еріка Трампів, а також керівництва бізнес-імперії Трампа Trump Organization.

Джеймс подала до суду на Трампа у вересні 2022 року, звинувативши його та Trump Organization у брехні щодо звітності стосовно вартості активів і його власного капіталу з метою отримання кращих умов банківських позик і страхування.

Вона стверджує, що Трамп перебільшив свій статок на цілих 2,23 мільярда доларів, а за одним показником — на 3,6 мільярда доларів на основі річних фінансових звітів, наданих банкам і страховим компаніям.

Генеральна прокурорка заявила, що активи, вартість яких була завищена, включають маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, його пентхаус у Trump Tower на Манхеттені, а також різні офісні будівлі та поля для гольфу.

Суддя Енгорон сказав, що Джеймс встановила відповідальність Трампа за неправдиву оцінку кількох об'єктів нерухомості, зокрема Мар-а-Лаго та пентхауса, і дорікнув Трампу за те, що він виправдовувався свідченнями, які "не мали жодних підстав ні в законі, ні в фактах".

Суддя ухвалив рішення на етапі розгляду справи, яке відоме як спрощене судочинство, - за кілька днів до судового розгляду за позовом генпрокурорки.

Судове засідання призначене на 2 жовтня, а судовий процес може тривати до грудня.

Водночас Трамп стверджує, що позов проти нього політично мотивований та планує оскаржити рішення судді.

Шахрайство є одним з семи обвинувачень, які прокурор Летиція Джеймс пред'явила Трампу. На наступних етапах судового процесу розглядатимуться інші обвинувачення, зокрема фальсифікація корпоративних документів та надання неправдивої фінансової звітності, ухилення від сплати податків, а також вимога щодо відшкодування збитків.

За що судять Трампа

Трамп пройшов формальну процедуру арешту 25 серпня у справі про втручання у вибори в Джорджії, після чого його звільнили під заставу.

Справа, через яку політик 20 хвилин побув у вʼязниці, стосується підозри в незаконній спробі змінити результати голосування у штаті Джорджія на виборах президента США у 2020 році. Серед пунктів, за якими звинувачують Трампа, такі:

підбурювання до порушення присяги державним службовцям;

змова з метою фальсифікації;

подання неправдивих документів;

порушення закону штату Джорджія про боротьбу з рекетом і корупцією.

Також за цією справою підозрюються ще 18 людей. Зокрема, йдеться про ексмера Нью-Йорка та адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, ексочільника адміністрації Білого дому Марка Медовза та інших.

Крім втручання у вибори, проти Трампа відкрито ще три кримінальні справи:

про незаконне поводження з секретними документами;

про спробу фальсифікації результатів виборів;

про незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

У червні Трампа формально заарештували у справі про незаконне зберігання секретних документів. Це не перша кримінальна справа проти Дональда Трампа. Навесні йому висунули звинувачення за 34 пунктами. Йшлося про фінансові та бізнес-махінації, згідно з якими порноактриса Стормі Деніелс отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні 130 тис доларів, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.