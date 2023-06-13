Трампа формально арештували у справі про секретні документи

Колишній президент США Дональд Трамп у вівторок, 13 червня, з’явився у залі суду в Маямі, де його формально заарештували у справі про незаконне зберігання секретних документів. Йому висунуть звинувачення за 37 пунктами, він вже заявив, що не визнає себе винним.

Про це повідомляє CNN.

Перед судом колишнього президента затримали та зняли електронні копії його відбитків пальців. Трампа не фотографували, на чому наполіг захист, аргументуючи це тим, що "його легко впізнати". Помічника Трампа та Волта Науту також заарештували, у нього взяли відбитки пальців.

Колишнього президента звинувачують у тому, що він незаконно зберігав інформацію про національну оборону та приховав документи, порушивши закони про свідків у розслідуванні справи, яке проводило Міністерство юстиції.

Трамп неодноразово заявляв про свою невинуватість і звинувачував адміністрацію президента Джозефа Байдена у політичному переслідуванні.

Зауважимо, що він стане першим в історії США колишнім президентом, якому висунили федеральне звинувачення.

Водночас, за результатами опитування Reuters, Трамп все ще лідирує серед суперників за висунення від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року з великим відривом, а 81% виборців-республіканців вважають звинувачення політично мотивованими.

Це не перша кримінальна справа проти Дональда Трампа. Навесні йому висунули звинувачення за 34 пунктами. Йшлося про фінансові та бізнес-махінації, згідно з якими порноактриса Стормі Деніелс отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні 130 тис доларів, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

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