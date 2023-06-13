Трампа формально арестовали по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник, 13 июня, появился в зале суда в Майами, где его формально арестовали по делу о незаконном хранении секретных документов. Ему предъявят обвинения по 37 пунктам, он уже заявил, что не признает себя виновным.

Об этом сообщает CNN.

Перед судом бывшего президента задержали и сняли электронные копии отпечатков пальцев. Трампа не фотографировали, на чем настояла защита, аргументируя это тем, что "его легко узнать". Помощника Трампа и Уолта Науту арестовали, у него взяли отпечатки пальцев.

Бывший президент обвиняется в том, что он незаконно хранил информацию о национальной обороне и скрыл документы, нарушив законы о свидетелях в расследовании дела, которое проводило Министерство юстиции.

Трамп неоднократно заявлял о своей невиновности и обвинял администрацию президента Джозефа Байдена в политическом преследовании.

Заметим, что он станет первым в истории США бывшим президентом, которому было предъявлено федеральное обвинение.

Отметим, что по результатам опроса Reuters, Трамп все еще лидирует среди соперников за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года с большим отрывом, а 81% избирателей-республиканцев считают обвинения политически мотивированными.

Это не первое уголовное дело против Дональда Трампа. Весной ему выдвинули обвинения по 34 пунктам. Речь шла о финансовых и бизнес-махинациях, согласно которым порноактриса Сторми Дэниелс получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере 130 тыс долларов, которые на самом деле были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа.

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