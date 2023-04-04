Трампу официально объявили обвинения, он вину не признает (ВИДЕО)

45-й президент США Дональд Трамп во вторник, 4 апреля, явился в зале суда Манхеттена в Нью-Йорке, где ему объявили обвинения по 34 пунктам.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает CNN со ссылкой на источники, Трамп свою вину не признает.

Арест с бывшего президента уже сняли, он покинул зал суда. Выходя из зала, он не сделал никаких заявлений.

Выйдя из зала суда, Трамп покинул здание и сел в свой кортеж, припаркованный на улице.

JUST IN: Donald Trump pleads not guilty after hearing charges against him stemming from hush money investigation, a source says https://t.co/nD90iS6ZZc pic.twitter.com/KOZalChHGB — CNN (@CNN) April 4, 2023

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление окружного прокурора Манхеттена Элвина Брэгга, Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации Нью-Йорка с целью "сокрытия информации, которая может нанести вред, и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года".

Также, согласно обвинению, Трамп и связанные с ним лица использовали популярную в шоу-бизнесовых кругах схему выкупа прав на потенциально вредную информацию с тем, чтобы она так и не была опубликована, с целью "повысить его шансы на избрание".

"Затем Трамп приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, внеся десятки ложных записей в деловую документацию, чтобы скрыть преступную деятельность, в частности попытки нарушить избирательное законодательство штата и федеральное законодательство", - добавил окружной прокурор Манхэттена.

В обвинительном акте указывают три эпизода, которые подтверждают существование этой схемы:

бывшему швейцару отеля Trump Tower через подставную компанию было заплачено 30 тысяч долларов, чтобы он не рассказал о якобы внебрачном ребенке Трампа; неназванной женщине через ту же компанию было заплачено 150 тысяч долларов, которая утверждала, что имела сексуальные отношения с Трампом (из обстоятельств, которые описываются в обвинении, следует, что речь идет о модели Playboy Карен Макдугал);

юридический советник Трампа за 12 дней до президентских выборов перевел 130 тысяч долларов адвокату порноактрисы через подставную компанию (вероятно, речь идет о Майкле Коэне и Сорми Дэниелс).



Как отмечается, обвинение выдвинуто Трампу по каждому факту незаконной выплаты, осуществленной через его бизнес-империю Trump Organization - то есть в тех выплатах, когда оплата одному человеку осуществлялась несколькими траншами, каждая из них фиксировалась как отдельный пункт обвинения.

Все эти обвинения - это уголовные правонарушения наименьшей степени тяжести по законодательству Нью-Йорка, за каждое из которых грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, Трампу предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, связанным с финансовыми и бизнес-махинациями.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Сам Трамп заявил, что считает уголовное обвинение суда присяжных Манхэттена политическим преследованием, а адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что он является жертвой коррумпированной и обезображенной версии американской системы правосудия и истории.

История, фигурирующая по делу, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.

Кроме того, известно, что Трампа также могут привлечь к ответственности за участие или возможную организацию захвата Капитолия США 6 января 2021 года толпой его сторонников, протестовавших против победы на выборах Джо Байдена.