Трампа могут привлечь к ответственности в суде из-за штурма Капитолия — решения Минюста США

В США правоохранительные органы могут через суд привлечь к ответственности 45-го президента США Дональда Трампа за участие или возможную организацию захвата Капитолия США 6 января 2021 года.

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Об этом 2 марта сообщило Министерство юстиции, передает издание The Washington Post.

"Обращение к общественности по вопросам, представляющим общественный интерес, является традиционной функцией президента, и работа Офиса президента включает огромную область таких выступлений. Но этой традиционной функцией является публичная коммуникация. Это не включает подстрекательство к неизбежному насилию", — отмечают. адвокаты гражданского отдела Минюста.

Полиция Капитолия, а также 11 членов Палаты представителей Демократической партии пытаются привлечь Трампа к ответственности "за физические и психологические травмы, которые они получили во время беспорядков". Но он считает, что его защищает от судебного иска иммунитет президента, который у него было в день штурма.

Правоохранители подали иск на основании принятого после Гражданской войны США закона, разрешающего возмещение госслужащим, которым препятствуют исполнять обязанности силой, угрозами или запугиванием.

В декабре апелляционный суд решал, выполнял ли Трамп свою работу, когда он собрал толпу, что привело к беспорядкам. Не определившись, суд обратился в Департамент юстиции с просьбой разъяснить ситуацию. В конце концов Минюст пришел к выводу, что президенты могут вести жестокую риторику, но она не должна приводить к трагическим последствиям, повреждению имущества и тому подобное.

Иск все еще находится на предварительной стадии, и Министерство юстиции не утверждает, что Трамп действительно виноват.

Напомним, 6 января 2021 года в Вашингтоне толпа поклонников Трампа штурмовала Капитолий с целью изменить результаты президентских выборов 2020 года. Участники протестов захватили здание, что привело к гибели пяти человек и заставило членов Конгресса США временно эвакуироваться, однако в конечном итоге не помешало сертификации результатов выборов. Впоследствии Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу за его роль в разжигании беспорядков.

Кроме того, ряд компаний и организаций отказались сотрудничать с Трампом из-за событий 6 января. Его аккаунты были заблокированы в нескольких социальных сетях.

Только в 2023 году компания Meta возобновила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram. До этого, в ноябре 2022 года Twitter возобновил аккаунт Трампа после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск.