Дональду Трампу грозит 5 лет за решеткой. В имении провели обыски

У бывшего президента США Дональда Трампа на этой неделе проходили обыски. Причиной стали подозрения правоохранителей в его шпионаже, передает BBC. Это вызвало незаурядный общественный резонанс. Сторонники бывшего президента очень возмутились, раздавались даже призывы к вооруженному сопротивлению.

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Чтобы успокоить общество, Департамент Юстиции даже попросил суд рассекретить результаты обысков. Это редчайший прецедент для Штатов. Официально еще ничего не раскрыли, но несколько американских редакций уже видели документы.

У Трампа дома нашли 20 коробок с документами, некоторые фотографии, досье на президента Франции, а также письмо с президентским помилованием для Роджера Стоуна, соратника Трампа.

Среди найденных документов были бумаги под грифом "чрезвычайно секретно", "секретно" и "конфиденциально". Иными словами, Трамп хранил дома данные, угрожавшие нацбезопасности США. Сам Трамп заявил, что эти документы были рассекречены и ничего плохого он не сделал.

По словам экс-президента, он просто взял документ для обработки домой. Но согласно законодательству США, Дональду Трампу, если его вину докажут, грозит за хранение секретных материалов до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что еще в середине апреля Дональд Трамп вслед за нынешним главой государства Джо Байденом назвал действия российских войск в Украине геноцидом. По словам Трампа, будь он президентом США, Путин не начал бы агрессию против Украины.