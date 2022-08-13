Дональду Трампу загрожує 5 років за гратами. У маєтку провели обшуки

У колишнього президента США Дональда Трампа цього тижня проходили обшуки. Причиною стали підозри правоохоронців у його шпигунстві, передає ВВС. Це викликало неабиякий суспільний резонанс. Прибічники колишнього президента дуже обурились, лунали навіть заклики до збройного спротиву.

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Щоб якось заспокоїти суспільство, Департамент Юстиції навіть попросив суд розсекретити результати обшуків. Це рідкісний прецедент для Штатів. Офіційно ще нічого не розкрили, але декілька американських редакцій вже бачили документи.

У Трампа вдома знайшли 20 коробок з документами, певні світлини, досьє на президента Франції, а також лист з президентським помилуванням для Роджера Стоуна, соратника Трампа.

Серед знайдених документів були папери під грифом "надзвичайно секретно", "секретно" та "конфіденційно". Інакше кажучи, Трамп зберігав вдома дані, які загрожували нацбезпеці США. Сам Трамп заявив, що ці документи були розсекречені, і нічого поганого він не зробив.

За словами експрезидента, він просто взяв документ для опрацювання додому. Але згідно законодавства США, Дональду Трампу, якщо його провину таки доведуть, загрожує за зберігання секретних матеріалів до 5 років позбавлення волі.

Принагідно нагадаємо, що ще в середині квітня Дональд Трамп слідом за нинішнім главою держави Джо Байденом назвав дії російських військ в Україні геноцидом. За словами Трампа, якби він залишився президентом США, Путін не почав би агресію проти України.