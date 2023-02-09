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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Трампу разблокировали аккаунты в Facebook и Instagram

Трампу разблокировали аккаунты в Facebook и Instagram

Компания Meta возобновила аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram после того, как два года назад заблокировала их на фоне штурма Капитолия.

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Об этом сообщил спикер Meta Энди Стоун, пишет Reuters.

В январе в компании Meta заявляли, что планируют восстановить учетные записи Трампа и отмечали, что введут более жесткие санкции приостановки - от месяца до двух лет - если бывший президент снова нарушит правила платформы.

Теперь Трамп снова имеет доступ к ключевым платформам для общения с избирателями.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января 2021 года ведущие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа за подстрекательство к насилию.

Twitter возобновил аккаунт Трампа в ноябре 2022 года после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск, но бывший президент до сих пор не восстановил твиты, решив все же остаться на собственной социальной платформе Truth Social.

Автор:
Нина Комащенко