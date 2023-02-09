Трампу разблокировали аккаунты в Facebook и Instagram

Компания Meta возобновила аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram после того, как два года назад заблокировала их на фоне штурма Капитолия.

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Об этом сообщил спикер Meta Энди Стоун, пишет Reuters.

В январе в компании Meta заявляли, что планируют восстановить учетные записи Трампа и отмечали, что введут более жесткие санкции приостановки - от месяца до двух лет - если бывший президент снова нарушит правила платформы.

Теперь Трамп снова имеет доступ к ключевым платформам для общения с избирателями.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января 2021 года ведущие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа за подстрекательство к насилию.

Twitter возобновил аккаунт Трампа в ноябре 2022 года после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск, но бывший президент до сих пор не восстановил твиты, решив все же остаться на собственной социальной платформе Truth Social.