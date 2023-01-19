Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов", — Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины и корпорация Meta договорились, что в социальных сетях принадлежащих компании больше не будут блокировать контент о полке "Азов". Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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"Договорились об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе", — проинформировал он.

Федоров отметил, что Facebook и Instagram, которыми владеет Meta, важные инструменты для донесения правды о войне до всего мира. Договоренность между ведомством и Meta позволила разблокировать сотни аккаунтов украинских военных, блоггеров и активистов.

"Но самой острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке "Азов". Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по Украине. Благодаря этому миллионы людей в мире будут знать о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда потеряет аргумент для обвинения украинских героев", — добавил глава Минцифры.

Напомним, что ведомство еще летом 2022 года обратилось в компанию Meta с просьбой улучшить модерацию украинского контента, чтобы избежать удаления и блокирования украинских блоггеров.

Федоров также встречался тогда в Брюсселе с президентом Meta по глобальной политике Ником Клеггом. Вскоре после этого стороны договорились об открытии доступа к функциям Reels и Music для пользователей в Украине.