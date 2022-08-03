Музыка в "сторис" и Reels в Instagram теперь доступны в Украине

Компания Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, и Минцифры договорились об открытии доступа к функциям Reels и Music для пользователей в Украине. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ведомства.

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Reels с 2020 года, а Music с 2018 года работают в других регионах. Министерство цифровой трансформации Украины вело переговоры с Meta , чтобы функции были доступны и для украинцев. Так, в течение следующих недель в Украине все видео продолжительностью до 15 минут в Instagram получат креативные инструменты Reels

Кроме того, пользователи смогут добавлять музыку из обширной библиотеки Facebook и Instagram в свои "сторис".

"Наконец-то функции доступны для всех украинцев. Теперь контента из Украины будет больше. А это значит, что больше людей в мире узнают о смелости наших людей. Спасибо Meta за этот важный шаг и поддержку Украины. Вскоре мы забудем и о проблемах с модерацией украинского контента", - прокомментировал событие глава Минцифры Михаил Федоров.

Reels – это новый формат для редактирования и распространения видео в Instagram. Она позволяет записывать короткие видеоклипы с музыкальным или другим звуком. Функция дает набор инструментов для редактирования видео. Music - позволяет легально добавлять музыку в "сторис" в Instagram и Facebook.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к компании Meta с просьбой улучшить модерацию украинского контента во избежание удаления и блокирования украинских блоггеров.

Федоров подчеркнул, что Meta много помогает Украине. В частности, компания блокирует российские пропагандистские ресурсы, сделала украинскую версию Facebook для iOS, запустила вместе с Дия.Бизнес учебный центр для украинского малого и среднего бизнеса.