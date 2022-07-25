Своей смелостью и мотивацией украинские предприниматели вдохновляют мировые компании на поддержку Украины. Поэтому компания Meta вместе с Дія.Бізнес запускает учебный центр для украинского малого и среднего бизнеса.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, за 4 месяца полномасштабной войны в Украине зарегистрировались почти 58 тысяч предприятий, из которых почти 50 тысяч - ФЛП.

"Наши предприниматели работают даже в сверхсложных условиях. Своей смелостью и мотивацией они вдохновляют мировые компании на поддержку Украины", - подчеркнул Федоров.

Он сообщил, что Meta вместе с Дія.Бізнес запускает учебный центр для украинского малого и среднего бизнеса.

Предпринимателям бесплатно доступны тренинги и курсы от компании на платформах Meta Blueprint и Meta Boost. Каждый сможет пройти обучение по маркетингу, SMM, созданию контента. Все программы – на украинском языке.

"В следующих планах Meta - выделить 1,5 млн долларов на рекламные кампании украинского бизнеса. Это весомая поддержка для развития и продвижения продуктов и услуг наших предпринимателей", - отметил Федоров.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации запустило образовательную программу IT Generation. На первом этапе планируют за счет партнеров обучить бесплатно 1000 студентов-свитчеров, людей, ранее не работавших в IT и не имевших образования в этой области.