IT-школы, являющиеся резидентами Дія.City, не будут платить НДС

Министерство цифровой трансформации продолжает реформировать IT-образование, чтобы в Украине появилось больше крутых айтишников.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это важная часть реформы IT-образования. Освобождение edtech-рынка от НДС предоставит компаниям больше возможностей для развития, у них будет больше ресурсов для масштабирования", – отметил Федоров.

Он подчеркнул, что по подсчетам экспертов, к 2030 году украинскому IT-сектору понадобится не менее 500-600 тысяч специалистов.

"Поэтому наш приоритет - обеспечить качественным образованием людей, которые хотят работать в IT. Продолжаем реформировать IT-образование, чтобы в Украине появилось больше крутых айтишников", - отметил министр.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации запустило образовательную программу IT Generation. На первом этапе планируют за счет партнеров обучить бесплатно 1000 студентов-свитчеров, людей, ранее не работавших в IT и не имевших образования в этой области.