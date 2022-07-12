В Украине стартовало обучение операторов "Армии дронов"

Украинская школа Dronarium начала процесс обучения первых 150 операторов "Армии дронов". Об это 12 июля в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В рамках проекта проходят настоящие учения, в ходе которых операторы отрабатывают ситуации, которые могут возникнуть на фронте в реальности. Военных обучают проводить настоящие полетные задачи, навыкам маскировки, разработке тактики, управлению дронами и т.д.

Военные проходят обучения в Dronarium. Фото: Facebook Федорова

"Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем мощный и эффективный технологический фронт. Отправить свой дрон или донат можно на UNITED24", - сказал Федоров, обращаясь к украинцам и всем, кто принимает участие в создании "Армии дронов".

Отмечается, что на этапе подготовки проекта Минцифры провела совместную работу с Генштабом и защитниками, чтобы понять запросы и потребности на передовой. Тогда сформировали системное видение, чтобы всю линию фронта шириной около 2470 км закрыть дронами.

Помочь ВСУ и присоединиться к сбору можно из любого уголка мира и внести свой взнос в два клика через платформу UNITED24 или задонатить свой дрон.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации запустило образовательную программу IT Generation. На первом этапе планируют за счет партнеров обучить бесплатно 1000 студентов-свитчеров, людей, ранее не работавших в IT и не имевших образования в этой области.