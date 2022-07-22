IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ

Міністерство цифрової трансформації продовжує реформувати IT-освіту, щоб в Україні з‘явилося більше крутих айтішників.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це важлива частина реформи IT-освіти. Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що за підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500–600 тисяч спеціалістів.

"Тому наш пріоритет — забезпечити якісною освітою людей, які хочуть працювати в IT. Продовжуємо реформувати IT-освіту, щоб в Україні з‘явилося більше крутих айтішників", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації запустило освітню програму IT Generation. На першому етапі планують за рахунок партнерів навчити безкоштовно 1000 студентів-свитчерів, людей, які раніше не працювали в IT і не мали освіти в цій галузі.