В Україні запустили програму IT Generation: хочуть безкоштовно навчити 1000 світчерів

Міністерство цифрової трансформації розпочало освітню програму IT Generation. На першому етапі планують за рахунок партнерів навчити безкоштовно 1000 студентів-свитчерів, людей, які раніше не працювали в IT і не мали освіти в цій галузі.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо проект IT Generation. Це можливість для людей здобути спеціальність в IT, які раніше ніколи не працювали в цій галузі", - повідомив Федоров.

За його словами, незабаром Мінцифри зможе безоплатно навчити 1000 українців IT-спеціальностей. А за деякий час ще 2000. Однак кінцева мета — допомогти десяткам тисяч українців увійти до ІТ.

Федоров підкреслив, що це лише перший етап та абсолютно новий підхід до взаємодії між потенційними студентами, державою та освітніми компаніями. Важливо, що не держава навчатиме IT, а саме компанії, які професійно займаються та мають класні кейси з навчання світчерів.

"Наша мета - збільшити частку IT у ВВП країни до 10%, яка до повномасштабного вторгнення досягала максимум 5%. Незважаючи на війну, наш IT сектор продовжує зростати", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що майбутнє за технологічними компаніями та цифровою економікою.

"Чим більше людей зараз увійдуть до ІТ, тим швидше ми зможемо зміцнити нашу економіку", - заявив Федоров.