Своєю сміливістю та мотивацією українські підприємці надихають світові компанії на підтримку України. Тому компанія Meta разом із Дія.Бізнес запускає навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, за 4 місяці повномасштабної війни в Україні зареєструвалися майже 58 тисяч підприємств, з яких майже 50 тисяч — ФОПи.

"Наші підприємці працюють навіть у надскладних умовах. Своєю сміливістю та мотивацією вони надихають світові компанії на підтримку України", - підкреслив Федоров.

Він повідомив, що Meta разом із Дія.Бізнес запускає навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу.

Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту. Усі програми — українською мовою.

"У наступних планах Meta — виділити 1,5 млн доларів на рекламні кампанії українського бізнесу. Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації запустило освітню програму IT Generation. На першому етапі планують за рахунок партнерів навчити безкоштовно 1000 студентів-свитчерів, людей, які раніше не працювали в IT і не мали освіти в цій галузі.