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Meta разом із Дія.Бізнес запускає навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу
Своєю сміливістю та мотивацією українські підприємці надихають світові компанії на підтримку України. Тому компанія Meta разом із Дія.Бізнес запускає навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, за 4 місяці повномасштабної війни в Україні зареєструвалися майже 58 тисяч підприємств, з яких майже 50 тисяч — ФОПи.
"Наші підприємці працюють навіть у надскладних умовах. Своєю сміливістю та мотивацією вони надихають світові компанії на підтримку України", - підкреслив Федоров.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він повідомив, що Meta разом із Дія.Бізнес запускає навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу.
Підприємцям безоплатно доступні тренінги й курси від компанії на платформах Meta Blueprint і Meta Boost. Кожен зможе пройти навчання з маркетингу, SMM, створення контенту. Усі програми — українською мовою.
"У наступних планах Meta — виділити 1,5 млн доларів на рекламні кампанії українського бізнесу. Це вагома підтримка для розвитку та просування продуктів і послуг наших підприємців", - зауважив Федоров.
Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації запустило освітню програму IT Generation. На першому етапі планують за рахунок партнерів навчити безкоштовно 1000 студентів-свитчерів, людей, які раніше не працювали в IT і не мали освіти в цій галузі.