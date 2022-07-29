Facebook и Instagram просят не блокировать контент украинских блоггеров

Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к компании Meta, владеющей соцсетями Instagram и Facebook, с просьбой улучшить модерацию украинского контента во избежание удаления и блокирования украинских блоггеров.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Получаю много сообщений от блоггеров, медиасообщества, активистов и обычных пользователей о блокировании постов и аккаунтов в Facebook и Instagram", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta, которая выделила отдельную команду, чтобы быстро реагировать на запросы украинцев.

"Встречались в Брюсселе с президентом Meta по глобальной политике Ником Клеггом, чтобы обсудить запуск новых продуктовых апдейтов для украинцев и, конечно, модерацию контента в Украине. У нас продолжается жестокая война, поэтому несправедливо модерировать украинский контент по правилам мирного времени", - отметил министр. .

По его словам, миллионы украинцев с первого дня войны объединились и действуют как единый информационный фронт.

"Написали письмо Нику Клеггу и попросили повысить качество модерирования. Чтобы посты украинцев больше не скрывали, а аккаунты не банили. Надеюсь, что нам удастся изменить подходы компании и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что компания Meta помогает Украине. Блокирует российские пропагандистские ресурсы, сделала украинскую версию Facebook для iOS, запустила вместе с Дія. Бизнес учебный центр для украинского малого и среднего бизнеса.