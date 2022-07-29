Facebook та Instagram просять не блокувати контент українських блогерів

Міністерство цифрової трансформації України звернулося до компанії Meta, що володіє соцмережами Instagram та Facebook, з проханням покращити модерацію українського контенту, щоб уникнути видалення та блокування українських блогерів.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Отримую багато повідомлень від блогерів, медіаспільноти, активістів та звичайних користувачів про блокування постів і акаунтів у Facebook та Instagram", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що Мінцифри постійно спілкується з корпорацією Meta, яка навіть виділила окрему команду, щоб швидко реагувати на запити українців.

"Зустрічалися в Брюсселі з президентом Meta з глобальної політики Ніком Клеггом, щоб обговорити запуск нових продуктових апдейтів для українців та, звісно, модерацію контенту в Україні. У нас триває жорстока війна, тому несправедливо модерувати український контент за правилами мирного часу", - зазначив міністр.

За його словами, мільйони українців із першого дня війни об'єдналися та діють як єдиний інформаційний фронт.

"Написали листа до Ніка Клегга та попросили підвищити якість модерування. Щоб пости українців більше не приховували, а акаунти не банили. Сподіваюся, що нам вдасться змінити підходи компанії та розв'язати проблему масових блокувань українських користувачів", - зауважив Федоров.

Він підкреслив, що компанія Meta багато допомагає Україні. Блокує російські пропагандистські ресурси, зробила українську версію Facebook для iOS, запустила разом із Дія.Бізнес навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу.