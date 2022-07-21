Пользователи Facebook и Instagram смогут покупать одежду украинского бренда DressX для своих аватаров

Компания Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, добавила в гардероб в своей метавселенной одежду украинского бренда DressX. Пользователи смогут приобрести ее для своих аватаров, сообщает Vogue Business.

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DressX представят на уровне с такими брендами, как Balenciaga, Prada и Thom Browne, одежду которых добавили в гардероб в метавселенной в июне. Одежда для аватаров стоит от $2,99 до $8,99. Ее уже покупать для аватаров в США, Канаде, Таиланде и Мексике со временем Meta расширит функцию на другие страны.

Новые коллекции DressX будут выпускаться ежемесячно и они сразу будут доступны для покупки в магазинах метавселенной.

DressX – украинский бренд виртуальной одежды, основанный в 2020-м Дарьей Шаповаловой и Натальей Моденовой. С момента запуска DressX стал крупнейшей платформой цифровой одежды для более чем 100 дизайнеров с тысячами цифровых товаров.

Отметим, что по замыслу гендиректора Meta Марка Цукерберга магазин в будущем превратят в открытую торговую площадку, где разработчики смогут создавать и продавать цифровую одежду. Сначала цифровые наряды будут доступны только в Facebook, Instagram и Messenger.

В настоящее время пользователи настраивают аватары в соцсетях, чтобы играть в видеоигры, заниматься физическими упражнениями и участвовать в телефонных конференциях.