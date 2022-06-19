Meta будет продавать виртуальную одежду за реальные деньги

Компания Meta, владеющая соцсетью Facebook, запускает магазин цифровой одежды, где пользователи могут приобретать дизайнерские наряды для своих аватаров. Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, передает Reuters.

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Виртуальные наряды, в том числе, будут разрабатывать такие бренды, как Balenciaga, Prada и Thom Browne.

По словам Цукерберга, виртуальная одежда будет стоить от 2,99 до 8,99 долларов. Глава Meta отметил, что цены будут ниже, чем настоящие наряды этих дизайнеров.

Цукерберг надеется превратить магазин в открытую торговую площадку, где разработчики смогут создавать и продавать цифровую одежду. Изначально цифровые наряды будут доступны только в Facebook, Instagram и Messenger.

В настоящее время пользователи настраивают аватары в соцсетях, чтобы играть в видеоигры, заниматься физическими упражнениями и участвовать в телефонных конференциях.

Напомним, офис компании Meta может открыться в Украине уже в ближайшее время. Минцифры уже достигло определенных договоренностей с компанией и многие решения последуют в ближайшее время.

Кроме того, Meta выделяет 1,5 миллиона долларов на поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Источник фото: ua.depositphotos.com