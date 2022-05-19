В Украине откроют офис компании Meta, - Федоров

Украинский контент о войне в Facebook и Instagram будут блокировать меньше, а офис компании Meta, которой принадлежат эти социальные сети, может открыться в Украине уже в ближайшее время.

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Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров по итогам встречи с президентом Meta по глобальным вопросам Ником Клеггом.

"Только что встречались с корпорацией Meta, говорили о ситуации с блокировкой украинских медиа, украинских блогеров, батальона "Азов", - сказал Федоров.

Он заявил, что уже достигли определенных договоренностей и многие решения последуют в ближайшее время.

Во время встречи речь также шла о стратегических планах сотрудничества — открытии офиса в Украине.

"Мы уже сформировали стратегические планы для сотрудничества – открытие офиса в Украине, борьбу на информационном фронте, поддержку платформы United24 и прочее", – заявил Федоров.

Отметим, 27 апреля в Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн"), которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX Илона Маска.