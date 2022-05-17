Украина получила две награды в сфере киберзащиты на CYBERSEC European Cybersecurity Forum.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сегодня во время одной из самых больших мер по кибербезопасности в Европе СYBERSEC European Cybersecurity Forum организаторы отметили Украину двумя наградами: за героическое сопротивление российской агрессии, за защиту цифровых границ демократического мира", — рассказали в Минцифри.

По словам вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эти награды прежде всего киберобществу и волонтерам, которые сегодня вместе ведут первую в мире кибервойну.

Напомним, ранее стало известно, что Канада предоставляет Украине киберпомощь и разведывательные данные о киберугрозах, а также осуждает кибератаку России накануне военного вторжения.