- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Украина получила две награды в сфере киберзащиты
Украина получила две награды в сфере киберзащиты на CYBERSEC European Cybersecurity Forum.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Сегодня во время одной из самых больших мер по кибербезопасности в Европе СYBERSEC European Cybersecurity Forum организаторы отметили Украину двумя наградами: за героическое сопротивление российской агрессии, за защиту цифровых границ демократического мира", — рассказали в Минцифри.
По словам вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, эти награды прежде всего киберобществу и волонтерам, которые сегодня вместе ведут первую в мире кибервойну.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее стало известно, что Канада предоставляет Украине киберпомощь и разведывательные данные о киберугрозах, а также осуждает кибератаку России накануне военного вторжения.