Канада надає Україні кібердопомогу та розвіддані про кіберзагрози

Канада надає Україні кібердопомогу та розвідувальні дані про кіберзагрози, а також засуджує кібератаку Росії напередодні військового вторгнення.

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Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише Укрінформ.

"Канада рішуче засуджує руйнівну кібернетичну діяльність Росії, спрямовану проти європейського телекомунікаційного сектора 24 лютого 2022 року. Канада приєднується до партнерів та союзників, приписуючи цю діяльність Росії", - каже вона.

За оцінками Канади, за цим інцидентом стоять російські військові.

Жолі додала, що Канада ділиться цінною розвідувальною інформацією про кіберзагрози та надає цінну кібердопомогу Україні, намагаючись зміцнити оборону нашої країни проти російського невиправданого та незаконного вторгнення.

"Російське незаконне вторгнення в Україну, її шкідлива кібернетична діяльність та обурливі дезінформаційні кампанії – неприйнятні і мають припинитися", - наголосила Жолі.

Нагадаємо, що напередодні Україну відвідав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Він заявив, що Канада допоможе Україні в розмірі 1,5 млрд доларів. Також найближчим часом Канада та Україна розширять угоду про зону вільної торгівлі .

Зазначимо, у Канаді планують змінити законодавство, щоб мати право продавати вилучені активи росіян, які опинилися під санкціями. Виручені гроші підуть на поновлення України, яка постраждала від російського вторгнення.